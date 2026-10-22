ЦСКА и Левски в тежка европейска битка. Два мача, една цел

ЦСКА и Левски излизат днес в нова битка за европейски точки, като и двата български гранда ще търсят първите си победи в основната фаза на турнирите. Червените гостуват на датския Нордселанд от 19:45 часа в Лигата на конференциите, а сините ще се изправят срещу Виктория Пилзен в Чехия от 22:00 часа в Лига Европа.

И двата отбора имат сериозни кадрови проблеми, но треньорите Маркус Гиздол и Хулио Веласкес са категорични, че няма да се задоволят с ролята на аутсайдери.

ЦСКА без двама основни футболисти срещу опасен съперник

Първи на терена ще излязат червените, които гостуват на Нордселанд на стадион „Райт ту Дрийм Парк“ в датския град Фарум. Двубоят е от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите, където ЦСКА заема 28-ото място без спечелена точка.

В първия си мач столичани показаха добра игра срещу френския Монако, но загубиха с 1:2. Единствения гол за отбора на Маркус Гиздол отбеляза резервата Жоел Цварц. Именно той обаче ще бъде големият отсъстващ тази вечер, след като получи контузия в двубоя срещу Несебър за Купата на България.

ЦСКА отпътува за Дания и без защитника Жан-Филип Гбамен, който също се възстановява от травма. Така германският специалист ще трябва да прави промени в състава си срещу противник, известен със силното си представяне на собствен терен.

Нордселанд започна европейската си кампания с равенство 1:1 като гост на шотландския Хартс. Датчаните се добраха до точката с гол на Никлас Ройкджаер в 86-ата минута, след като през голяма част от мача изоставаха в резултата.

Българските привърженици имат неприятен спомен от същия стадион. На 5 октомври 2023 г. Нордселанд разгроми Лудогорец със 7:1 в Лигата на конференциите, нанасяйки едно от най-тежките поражения в европейската история на разградчани.

Гиздол: Не играя за равен

Допълнително изпитание за ЦСКА ще бъде изкуствената настилка на стадиона във Фарум. Маркус Гиздол обаче отказа да използва терена като оправдание и подчерта, че футболистите му са имали достатъчно време да се приспособят.

Германецът предупреди, че датчаните владеят добре топката и умеят да използват свободните пространства. Според него срещата ще бъде коренно различна от сблъсъка с Монако, затова и червените трябва да бъдат готови за нови тактически предизвикателства.

„Аз не съм треньор, който играе за равен, винаги се стремя за победата“, категоричен беше Гиздол на пресконференцията преди мача. Той призна, че отсъствието на Цварц е неприятно, но го разглежда и като възможност други футболисти да получат своя шанс.

Левски търси първа победа, Виктория е притисната до стената

От 22:00 часа вниманието ще се премести към стадион „Доосан Арена“ в Пилзен, където Левски ще гостува на местния Виктория в третия кръг на Лига Европа.

Сините заемат 24-ото място в общото класиране с една точка. На старта те отстъпиха с 0:1 на австрийския Залцбург в София, а след това завършиха 1:1 при гостуването на НЕК Ниймеген в Нидерландия. В последната среща Рейналдо даде преднина на българския тим, но капитанът на домакините Тярон Чери изравни след грешка на вратаря Светослав Вуцов.

Виктория Пилзен започна още по-неубедително участието си в турнира. Чехите са 31-ви без спечелена точка след домакинска загуба с 0:3 от белгийския Роял Юнион СЖ и поражение с 1:2 при гостуването на унгарския Ференцварош.

Съперникът на Левски обаче постепенно подобрява представянето си в местното първенство. В последния кръг Виктория спечели с 3:2 гостуването си на Яблонец, макар според чешките медии да беше поставен под сериозен натиск.

Веласкес получи добра и лоша новина

Левски пристигна в Чехия без полузащитника Гашпер Търдин, който е с контузия. Добрата новина за Хулио Веласкес е завръщането на Акрам Бурас. Алжирецът пътува с отбора и е на разположение, макар все още да не е достигнал оптимална игрова форма след продължителното отсъствие.

Испанският наставник предупреди, че Виктория се различава значително от НЕК Ниймеген. Чехите играят по-директен футбол, стремят се бързо да достигат противниковата врата и са опасни в борбата за вторите топки.

Веласкес обаче изрази увереност, че Левски има своите шансове, ако запази обичайния си стил и подходи дисциплинирано към двубоя.

Наставникът на Виктория Радослав Ковач също не скри амбициите си за победа. Той призна, че е проучил подробно българския шампион, и открои бързината на атакуващите му футболисти. Според чешкия треньор домакините могат да имат предимство в интензивността на играта, но ще трябва да го докажат на терена.

Така двата български гранда излизат в европейския четвъртък с една обща задача - да превърнат добрите моменти от предишните си двубои в първи победи на международната сцена.

Днешните мачове на българските отбори

19:45 часа - Нордселанд (Дания) - ЦСКА, Лига на конференциите, втори кръг

22:00 часа - Виктория Пилзен (Чехия) - Левски, Лига Европа, трети кръг