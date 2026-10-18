Чехия посреща Левски с грандиозно шоу

Грандиозно светлинно шоу ще има на стадиона на Виктория Пилзен преди гостуването на Левски в мач от третия кръг на Лига Европа. Двубоят на „Доосан Арена“ ще се играе на 22 октомври от 22:00 часа. Домакините излязоха с призив към феновете да дойдат по-рано на стадиона, за да видят цялата програма, пише "Гонг".

Основната атракция ще бъде светеща петметрова луна. Дърветата по пътя към съоръжението ще бъдат осветени в клубните цветове на Виктория – червено и синьо. Върху фасадата ще се прожектират графики, посветени на мача.

На самия стадион са предвидени над 60 LED светлинни ефекта около трибуните и край терена, както и изпълнение на четирима танцьори.