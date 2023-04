Букмейкъра Betano се очертава като най – силен лидер на Балканите

От началото на 2022 г. на българския онлайн пазар за залози съществува нов играч – букмейкърът Betano.bg! Фирмата получава лиценз от НАП в края на 2021 г., но развитието й започва много преди това. Компанията е с 10-годишна история основана от Kaizen Gaming International Ltd със седалище на управление Малта. Букмейкърът Betano.bg оперира не само в Европа, а и в Латинска Америка. Кипър, Румъния, Германия, Португалия, Бразилия, Чили,Canada са само част от страните, в които Betano се превърна в безспорен лидер при онлайн залозите! Букмейкърът разполага и с мобилно приложение, което е разработено на високо ниво, за да задоволи и най-претенциозните клиенти от българския пазар.

Фирмата, която стои зад букмейкъра Betano.bg е официален спонсор на редица футболни клубове сред които: ПАОК, Порто, ФКСБ, Олимпиакос, Университатя Крайова, Спортинг Брага, Спортинг Лисабон, Бенфика, Атлетико Минейро, Флуминензе, АПОЕЛ Никозия, Универсидад де Чили. У нас бе подписан спонсорски договор с Локомотив София.

Регистрацията в betano.bg е супер лесна! Потребителят трябва да има навършени 18 години. За създаване на акаунт е нужно, имейл адрес, потребителско име, парола, имена, рождена дата, адрес и пощенски код. Това е всичко! Веднага след това абонатите могат да се пренесат във вълнуващия свят на betano.bg и огромна палитра от спортни залози и онлайн хазартни игри.

Бонусите са най-привлекателното, с което betano.bg печели своите клиенти. Началният бонус е задължителен, като тук той е изкушаващ - 100% при 300 лв. първоначална инвестиция, в добавка и до 30 лв. за безплатен залог. Отскоро потребителите мога да се включат и в различни мисии на база своята активност, а бонусите в тях са повече от изкушаващи. Betano.bg предлага и мач с 0% марж всеки ден. Всичко е в ръцете на потребителя с “Кеш аут”, а в раздел “Казино” изненадите са неизброими и задължително трябва да бъдат разгледани.

Игри тип казино са любимо забавление за потребителите, докато чакат резултати от някой мач! Най-предпочитани такива игри в betano.bg са: “Super Hot Fruits”, “Hammer Gods”, “Book of Kings”, Ëye of Horus”.

Покер, Блекджек, Рулетка, Бакара, Монополи, Сделка или не са известни развлекателни игри, които може да играете в реално време с други хора, истинско крупие и дилър без да се налага да напуснете дома си, работата или хотелската стая по време на почивка!

Перлата на букмейкъра betano.bg са спортните залози. Няма нищо по-вълнуващо от това да гледаш любимия си отбор, чийто коефициент е висок и да печелиш пари, умножавайки многократно залога си! Любителите на комерсиалните спортове като футбол, тенис, баскетбол, волейбол, бокс, ММА, хокей на лед, голф, Формула 1, моторни спортове, бейзбол, американски футбол, ръгби, тенис на маса, бадминтон, снукър, крикет, дартс, зимни спортове, водни спортове, плажен волейбол, футзал, esports могат да тестват късмета си и да спечелят големите печалби в букмейкъра betano.bg. Като във всеки един момент букмейкъра betano.bg ти дава шанса да „затвориш залога“ и да запазиш част от вложената сума, ако играта не се развива по план.

Бърз залог и мигновенен отговор за възможна печалба е поредното изкушение в букмейкъра betano.bg чрез виртуалните спортове – футбол, баскетбол, тенис, моторни спортове и колоездене. Как става това? Много лесно – това са компютърно генерирани спортове с кратка продължителност. Потребителят само следи графиките и резултатите, което напълно пресъздава истинска спортна среща.

Накрая, но не на последно място, в букмейкъра betano.bg намират място и компютърните игри! Точно така, ако си запален геймър и следиш всички държавни, регионални и международни турнири или си участник в тях на игри като: League of Legends, Counter Strike: Global of Offensive, Dota 2, Star Craft 2, Rainbow Six Siege, FIFA 22 можеш да заложиш на най-добрия и да спечелиш заради уменията му!

Без никакво съмнение можем да лепнем етикета „ЗАСЛУЖАВА СИ“ до името на сайта на betano.bg ! Платформа, която е сигурна и лесна за използване, с невероятен избор от спортни събития, онлайн игри, казино и залози свързани с компютърни игри. Именно разнообразието от видове залози е подходящо за всеки вкус. Всеки любител на хазартните забавления може да намери свето място в betano.bg и да изпробва късмета си!