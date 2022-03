Братя Пулеви се завръщат на ринга, ето кога

Братята Кубрат и Тервел Пулеви се качват на ринга един след друг на 14 май. Triller Fight Club официално обяви участието на българските боксьори в гала вечер в зала "Форум" в Ингълууд, Калифорния.

Кобрата ще подгрява брат си, като ще се изправи срещу Алексей Федосов. Веднага след това в основния мач Тервел Пулев ще се боксира срещу бившия световен шампион Сергей Ковальов.

Sat. 5/14 #TrillerFightClub presents TrillerVerz 5 ‘Lineage of Greatness’ featuring legendary boxing families & an iconic Verzuz battle at @TheForum



Sergey Kovalev vs Tervel Pulev

Kubrat Pulev vs Andrey Fedosov

+ Evan Holyfield, Fernando Vargas Jr, Amado Vargas & Emiliano Vargas pic.twitter.com/klSSVAhJlu