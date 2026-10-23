Борнемут разби Милан с 3:0. Селтик рухна пред български съдия

Английският Борнемут нанесе тежък удар на Милан, разгромявайки италианския гранд с 3:0 в третия кръг на Лига Европа. Домакините се възползваха от две дузпи и червен картон на вратаря Майк Менян, за да постигнат третата си поредна победа в турнира. В Глазгоу Селта Виго обърна Селтик с 2:1 след два гола на Хави Родригес за три минути в двубой, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Реал Сосиедад пък разгроми Лилестрьом с 6:0 като гост, а Хофенхайм разби Олимпик Лион с 3:0, съобщиха БТА и УЕФА.

Борнемут смаза Милан за историческа победа

Английският тим изигра един от най-силните мачове в европейската си история и не остави шансове на седемкратния европейски клубен шампион. Борнемут поведе още в осмата минута, когато Джъстин Клуйверт реализира дузпа и взриви трибуните на стадион „Виталити“.

Положението на Милан стана още по-тежко в 27-ата минута. Вратарят Майк Менян получи директен червен картон и остави италианския отбор с десет души на терена. Само пет минути по-късно Маркъс Тавърниър удвои преднината на домакините, също от бялата точка.

След почивката Борнемут контролираше двубоя и не позволи на гостите да организират сериозен обрат. В 84-ата минута Амин Адли оформи крайното 3:0 с великолепно изпълнение на пряк свободен удар.

Така английският клуб стана първият представител на страната от повече от половин век, който печели първите си три мача в голям европейски клубен турнир. Борнемут вече има девет точки след победите срещу Реал Сосиедад, Щурм Грац и Милан.

За италианския гранд това беше второ поражение в основната фаза след загубата от Бенфика на старта. Милан остава с три точки, след като в предишния кръг разгроми Залцбург с 4:0.

Селта шокира Селтик пред погледа на Кабаков

Истинска драма се разигра на стадион „Селтик Парк“, където шотландският шампион допусна трета поредна загуба в Лига Европа.

Мачът беше поверен на българска съдийска бригада начело с Георги Кабаков. Домакините поведоха в 47-ата минута, когато Мика Баур се възползва от отклонено центриране и изпрати топката в мрежата на испанците.

Селтик дори беше близо до второ попадение, но ударът с глава на Лиъм Скейлс срещна напречната греда. Пропускът се оказа скъп, защото Селта направи пълен обрат само за три минути.

В 68-ата минута Хави Родригес изравни след удар с глава при центриране от статично положение. В 71-ата същият футболист порази вратата на Сам Джонстън със силен изстрел извън наказателното поле и донесе победата на гостите.

Това бяха първите три точки за Селта в турнира. Селтик остава без актив след пораженията от Ференцварош, Бенфика и испанския тим.

Бешикташ и Кристъл Палас си размениха четири гола

Един от най-оспорваните двубои се изигра в Истанбул, където Бешикташ и Кристъл Палас завършиха 2:2.

Уилфред Ндиди откри резултата за турския отбор в края на първото полувреме. След почивката обаче англичаните стигнаха до пълен обрат чрез Йереми Пино и Жан-Филип Матета.

Бешикташ не се предаде и изравни чрез Жуниор Олайтан в 73-ата минута. Домакините завършиха срещата с десет души след червен картон на Юмит Акдаг, но успяха да запазят равенството.

Турският гранд вече има седем точки след две победи и едно равенство, докато Кристъл Палас е с четири.

Реал Сосиедад вкара шест гола на Лилестрьом

Най-голямата победа за вечерта постигна Реал Сосиедад, който разби норвежкия Лилестрьом с 6:0 като гост.

Серхио Гомес и Лука Сучич се разписаха по два пъти, а останалите голове бяха дело на Ори Оскарсон и Арсен Захарян. Капитанът Микел Оярсабал се отличи с три асистенции, като помогна на баските да поведат убедително още преди почивката.

Резултатът изравни рекорда за най-голяма победа на Реал Сосиедад в европейските турнири, поставен срещу Вардар през 2017 г.

Лилестрьом е сред съперниците на Левски в основната фаза. Норвежците имат само една точка след първите три кръга и допуснаха общо девет гола.

Хофенхайм разби Лион, Ягелония загуби тежко

Германският Хофенхайм поднесе една от изненадите, побеждавайки Олимпик Лион с категоричното 3:0. Хърватският национал Андрей Крамарич беше големият герой за домакините с едно попадение и две асистенции.

Адам Дагим и Адам Хложек добавиха останалите два гола за първата победа на Хофенхайм в турнира. Лион допусна първото си поражение, след като беше спечелил предишните два двубоя.

Друг бъдещ съперник на Левски - полският Ягелония, също претърпя тежка загуба. Тимът от Бялисток отстъпи с 0:3 у дома на белгийския Андерлехт.

Михайло Цветкович откри резултата за гостите, а Мартен Винклер и Джейдън Ониа-Секе оформиха класическия успех. Левски ще приеме Ягелония в София в следващия кръг.

Бенфика и Леверкузен продължават без грешка

Португалският Бенфика постигна трета поредна победа, след като се наложи с 4:1 при гостуването си на Омония в Никозия. След равенство 1:1 на почивката лисабонци решиха двубоя с три попадения през втората част.

Байер Леверкузен също събра девет точки след успех с 2:0 срещу ОФИ Крит. Йонас Хофман реализира и двете попадения за германския отбор в рамките на три минути. Леверкузен остава единственият участник в турнира, който все още не е допуснал гол.

Олимпиакос победи Спарта Прага с 1:0 след късно попадение на Армандо Гонсалес, а Ференцварош разгроми португалския Тореензе с 4:1.

Ювентус загуби първите си точки след равенство 2:2 срещу Рен в Торино. Домакините поведоха рано чрез Зеки Челик, но френският тим обърна резултата с голове на Муса Ал-Тамари и Булайе Диа. Ник Волтемаде спаси точката за италианския гранд от дузпа.

Пет отбора с пълен актив, Левски е 17-и

След третия кръг Бенфика, Байер Леверкузен, Борнемут, Ференцварош и Олимпиакос имат максималните девет точки.

Левски се изкачи до 17-ото място с четири точки след впечатляващата победа с 2:1 над Виктория Пилзен като гост. Евертон Бала откри резултата за сините в 44-ата минута, а Рейналдо донесе трите точки в 65-ата, непосредствено след изравнителното попадение на Кристоф Кабонго.

Всички резултати от третия кръг на Лига Европа

Арарат-Армения - АЗ Алкмаар 0:4

Ференцварош - Тореензе 4:1

Динамо Загреб - НЕК Ниймеген 2:4

Ювентус - Рен 2:2

Лех Познан - Съндърланд 1:1

ОФИ Крит - Байер Леверкузен 0:2

Унион Сен Жилоаз - Апоел Беер Шева 4:0

Щурм Грац - Олимпик Марсилия 1:0

Борнемут - Милан 3:0

Бешикташ - Кристъл Палас 2:2

Селтик - Селта Виго 1:2

Виктория Пилзен - Левски 1:2

Ягелония - Андерлехт 0:3

Лилестрьом - Реал Сосиедад 0:6

Целие - Залцбург 2:2

Олимпиакос - Спарта Прага 1:0

Омония - Бенфика 1:4

Хофенхайм - Олимпик Лион 3:0