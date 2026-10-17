Трагедия в центъра на Добрич

Жестока трагедия се е разиграла в центъра на Добрич по-рано през деня. Тежка катастрофа със загинал шофьор затвори една от основните улици в централната част на Добрич. Инцидентът е станал около 19:45 ч. на ул. „Отец Паисий“. Лек автомобил, управляван от 59-годишен мъж, последователно се блъснал в две коли, след което се ударил в стълб. Водачът е загинал на място.

Участъкът беше затворен за движение. Причините за тежкия инцидент се изясняват. По информация на bTV от свои източници е възможно на шофьора да му е прилошало зад волана. По първоначални данни няма следи от спирачен път. Тази версия обаче трябва да бъде потвърдена от разследването.

Това е поредният тежък пътен инцидент в страната в събота.

По-рано през деня 72-годишна жена загина при катастрофа между лек и товарен автомобил на пътя Луковит – Червен бряг. Сблъсъкът е станал около 13:00 ч. Жената е била транспортирана с линейка, но е починала по пътя към болницата.

Друг инцидент между лек и товарен автомобил е регистриран на пътя Летница – Каменец, в района на Летница. При него е пострадал шофьорът на леката кола, който е откаран за лечение в Плевен. Движението в участъка е било ограничено до една лента.

Според публикуваните от МВР данни за 16 октомври в страната са регистрирани 14 тежки катастрофи с 16 ранени, без загинали. В София са станали две тежки и 47 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души. Статистиката е за предходното денонощие и не включва фаталните инциденти от събота вечерта.