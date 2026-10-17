Летището в Бургас остава само с две линии, Варна работи на мах

Пет месеца след края на ремонта и възобновяването на полетите на летището в Бургас, терминалът на практика се „зазимява“. Повечето международни линии приключват, а от ноември редовните възможности за директно пътуване се свеждат до два маршрута – Лутън и София, пише "Флагман".

Още от 18 октомври започва финалното оттегляне на сезонните превозвачи. Първи приключват част от връзките с Германия - още от утре. До 24 октомври спират и линиите и към Полша, включително Краков и Гданск.

На 12 декември 2024 г. концесионерът публикува официално съобщение за предстоящата рехабилитация на пистата. В него инвестицията от над 50 млн. евро беше представена като условие за безопасната експлоатация на летището през следващите десетилетия. Особено внимание заслужава формулировката в подзаглавието на съобщението: „готовност за целогодишен трафик, стартиращ през 2026 г.“ Компанията обясняваше, че модернизацията трябва да подпомогне развитието на летището и по-нататъшното увеличаване на целогодишния трафик и свързаността му. Ремонтът беше осъществен през зимата на 2025/2026 г., когато летището остана затворено за полети. На 1 май 2026 г. то възобнови дейността си с обновена писта, след инвестиция, която според последващите данни на оператора надхвърля 60 млн. евро.

Докато Бургас приключва активния си авиационен сезон, другото морско летище под управлението на същия концесионер работи по различен модел. Варна посрещна зимния сезон 2025/2026 г. с официално обявени 16 директни маршрута до 11 държави, обслужвани от пет авиокомпании. Това са Wizz Air, Discover Airlines, Bulgaria Air, Austrian Airlines и Turkish Airlines.

Само Wizz Air поддържаше 12 зимни направления, сред които Лондон–Лутън, Берлин, Дортмунд, Меминген, Нюрнберг, Хамбург, Франкфурт–Хан, Айндховен, Брюксел–Шарлероа, Тел Авив, Братислава и Милано–Бергамо. Discover Airlines добави директна връзка с Франкфурт, Bulgaria Air осигури полетите до София, Austrian Airlines – до Виена, а Turkish Airlines – до Истанбул. Последните три връзки са особено ценни, защото позволяват на пътниците да продължат с прекачване към десетки международни направления през големи авиационни центрове.

Във Варна през зимата пътникът може да избира между нискотарифни превозвачи, националната авиокомпания и оператори, свързани с големи международни авиационни групи. В Бургас изборът от ноември на практика се свежда до една международна и една вътрешна линия.

Още по-показателно е, че Варна вече практически се е изравнила с Бургас по годишен пътникопоток. Според официалната статистика на „Фрапорт“ през 2025 г. Летище Бургас е обслужило около 1,8 млн. пътници, а Летище Варна – над 1,8 млн. Общият резултат на двата аеропорта е приблизително 3,7 млн. пътници.

Зад близките годишни числа обаче стоят два различни икономически модела. Бургас концентрира огромна част от активността си през летните месеци, когато по Южното Черноморие пристигат организирани туристи и сезонните превозвачи изпълняват полети от десетки европейски градове. Варна също има силен летен сезон, но разполага с много по-развита редовна мрежа, която осигурява международен достъп и през останалата част от годината. Показателна е и структурата на трафика. През 2025 г. във Варна са отчетени 10 674 редовни полета срещу 1887 чартърни. В Бургас редовните са 7117, а чартърните – 4143. Това не е пряка статистика за зимните маршрути, но ясно показва колко по-силно южното летище разчита на сезонния туристически поток.

Тази зависимост има последици отвъд туристическия сектор. Липсата на въздушни връзки през зимата затруднява бизнес пътуванията, международните инвестиционни контакти, конгресния туризъм и кратките градски посещения. За жителите на Бургас, Поморие, Несебър, Созопол и останалата част от региона тя означава допълнителни часове път до летищата във Варна или София.

През 2027 г. авиационната картина на Бургас вероятно ще изглежда значително по-впечатляващо. Градът ще бъде домакин на конкурса „Евровизия“, който ще привлече делегации, журналисти, участници и зрители от десетки държави.

Очакват се допълнителни полети и по-голям капацитет по съществуващите линии. Това ще бъде сериозна възможност за летището да покаже възможностите си след модернизацията.