Казанлък застава със самочувствие и хилядолетна история зад кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032

Казанлък-градът на розите, тракийските владетели и големите български творци, застава със своето богато културно наследство зад кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 година. Община Казанлък е сред 15-те общини, които подписаха меморандум за партньорство и подкрепа на инициативата на официална церемония в Стара Загора.



Казанлък влиза в това партньорство не просто като община, подкрепяща обща кауза, а като град с ярка културна идентичност, световно признато наследство и традиции, които отдавна са преминали границите на България.



„Казанлък има самочувствието да участва в тази европейска надпревара, защото има богато тракийско наследство, столетен Празник на розата, традиции в културата и културно наследство, оставено ни от имена като Чудомир, Петко Стайнов и други“, заяви заместник-кметът на община Казанлък Сребра Касева.



Думите ѝ очертават мястото на Казанлък в общата кандидатура-град, който има какво да разкаже на Европа и какво да ѝ покаже.



Казанлък не просто съхранява историята си-той я превръща в жива култура, която свързва миналото, настоящето и бъдещето. Именно с този потенциал общината се включва в подготовката на мащабна регионална програма, която трябва да покаже, че културното богатство на региона далеч надхвърля границите на един град.



Подписаният меморандум поставя началото на съвместната работа на 165 общини, обединени от амбицията да представят пред Европа общото си историческо наследство, съвременна култура и възможности за развитие.



