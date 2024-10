Филмови адаптации на шедьоври на Международния кино литературен фестивал Синелибри в Бургас

Впечатляващите филмови адаптации на шедьоврите на Михаил Булгаков, Франсоас Саган и Тошиказу Кавагучи - „Майстора и Маргарита“, „Добър ден, тъга“ и „Преди кафето да изстине“ са включени в афиша на Международния кино литературен фестивал Синелибри в Бургас.

Бургаската публика ще може да се наслади и новите филми на Паоло Сорентино – „Партенопа“, на Кирил Серебренников – „Лимонов“ и на Жак Одиар – „Емилия Перес“, с участието на Селена Гомес.

„Синелибри“ ще се проведе от 21 октомври до 30 октомври, на 2 локации – Културен дом НХК и Културен център“Морско казино“ .Празничното десето издание се провежда под мотото "Поезия безкрай" в знак на преклонение пред гениите на поетическото изкуство и чародеите в областта на кинематографията.

Фестивалът ще бъде открит с филма „БЕЛ“, на 21 октомври, в КЦ“Морско казино“.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата, ИА „Национален филмов център“ и Фонд „Култура“ на Община Бургас.

Билети на каса „Часовника“ – до 30 октомври 2024 (понеделник-събота, от 9:30 до 18:30 ч.), пред зала „Георги Баев“, Морско казино (на 21, 22, 28, 29 и 30 октомври 2024, преди прожекция, от 18:30 ч. до 19:30 ч.)

Цена: 12 лв. (редовен) / 10 лв. (намаление за учащи, пенсионери)



Вижте програмата за двете локации – Културен дом НХК и КЦ“Морско казино“ :



10-и Международен кино-литературен фестивал Синелибри Бургас 2024



Културен дом НХК



23.10./сряда/

19:00

ДОБЪР ДЕН, ТЪГА

(Bonjour Tristesse)

Държава: Франция, Обединено кралство, Канада, САЩ (2024)

Времетраене: 110 мин.

Жанр: драма

Режисьор: Дърга Чу-Боуз

Сценарист: Дърга Чу-Боуз

В ролите: Клои Севини, Клаес Бенг, Лили Макинърни, Альоша Шнайдер и др.

Език: английски, френски

Субтитри: български



24.10./четвъртък/

19:00

В ОЧАКВАНЕ НА ДАЛИ

(Waiting for Dali)

Държава: Испания, 2023 г., 114 мин.

Жанр: комедия, драма, романс

Режисьор: Давид Пуйол

Сценарист: Давид Пуйол

В ролите: Хосе Гарсия, Иван Масаге, Клара

Понсот, Варвара Бородина, Пако Тоус, Николас Казале, Хосе Анхел Ехидо и др.

Език: испански

Субтитри: български



25.10./петък/

19:00

МАЙСТОРА И МАРГАРИТА

(The Master and Margarita)

Държава: Русия, Хърватия, 2023 г., 157 мин.

Жанр: драма, фентъзи, романс

Режисьор: Михаил Локшин

Сценаристи: Роман Кантор, Михаил Локшин

По едноименния роман на Михаил Булгаков

В ролите: Аугуст Дил, Юлия Снигир, Евгений Циганов, Евгений Князев, Клаес Бенг, Юрий Колоколников и др.

Език: руски

Субтитри: български



26.10./събота/

19:00

ПАРТЕНОПА

(Parthenope)

Държава: Италия, Франция, 2024 г.,136 мин.

Жанр: драма

Режисьор и сценарист: Паоло Сорентино

В ролите: Гари Олдман, Стефания Сандрели, Челесте Дала Порта и др.

Език: италиански

Субтитри: български



27.10./неделя/

19:00

ЕМИЛИЯ ПЕРЕС (12+)

(Emilia Pérez)



Държава: Франция, САЩ, 2024 г., 130 мин.

Жанр: криминална комедия, рок опера

Режисьор: Жак Одиар

Сценаристи: Жак Одиар, Тома Бидеган, Никола Ливеки, Леа Майсюс

По романа „Écoute“ на Борис Расон

В ролите: Зоуи Салдана, Селена Гомес, Карла София Гаскон, Едгар Рамирес, Едуардо Аладро, Адриана Пас и др.

Език: испански

Субтитри: български



Културен център „Морско казино“

21 ОКТОМВРИ

„БЕЛ“

Франция, Белгия, 2024 г., 90’

Режисьор: Беноа Жако, Сценаристи: Жулиен Боаван, Беноа Жако

Зала „Георги Баев“, ет. 0, от 19:00 часа

Вход с билети

Билети на каса „Часовника“ (понеделник - събота, от 9:30 до 18:30 часа),

Преди прожекцията, от 18:30 часа пред зала „Георги Баев

22 ОКТОМВРИ

„ЛИМОНОВ “

Италия, Франция, Испания, 2023 г., 138’

Режисьор: Кирил Серебренников, Сценаристи: Павел Павликовски, Бен Хопкинс, Кирил Серебренников

Зала „Георги Баев“, ет. 0, от 19:00 часа

Вход с билети

Билети на каса „Часовника“ (понеделник - събота, от 9:30 до 18:30 часа), Преди прожекцията, от 18:30 часа пред зала „Георги Баев

28 ОКТОМВРИ

„ВТОРО ДЕЙСТВИЕ“

Зала „Георги Баев“, Морско казино

19:00 часа

Франция (2024)

Времетраене: 85 мин.

Жанр: комедия

Режисьор: Кантен Дюпийю

Сценарист: Кантен Дюпийю

В ролите: Леа Сейду, Луи Гарел, Венсан Линдон, Рафаел Кенар, Изабел Юпер

Език: френски



29 ОКТОМВРИ

„ПРЕДИ КАФЕТО ДА ИЗСТИНЕ“

Зала „Георги Баев“, Морско казино

19:00 часа

Държава: Япония (2018)

Времетраене: 117 мин.

Жанр: приключенски, драма, фантастика

Режисьор: Аюко Цукахара

Сценарист: Аюко Цукахара По едноименния роман на Тошиказу Кавагучи

В ролите: Касуми Аримура, Мотоки Фуками, Кенто Хаяши, Юрико Ишида, Кентаро

Ито, Уакана Мацумото, Куми Хирай, Ютака Мацушиге и др.

Език: японски

Субтитри: български

30 ОКТОМВРИ

Зала „Георги Баев“, Морско казино

19:00 ПРЕДПРЕМИЕРА

„Заведи ме вкъщи“ от Михаил

Вешим

Държава: България, 2024 г., 83 мин.

Жанр: комедийна драма, семеен

Режисьор: Мартин Геновски

Сценарист: Михаил Вешим

По едноименната повест на Михаил Вешим

Език: български

В ролите: Алекс Маринов, Асен Блатечки, Койна Русева, Китодар Тодоров, Албена

Колева, Петър Калчев

Език: български



