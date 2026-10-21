Държавното първенство по художествена гимнастика започва днес в Стара Загора

Стара Загора е домакин на Държавното първенство по художествена гимнастика, индивидуално, категория „Б“, което започва днес, 21 октомври, и ще продължи до 25 октомври 2026 г. В продължение на пет дни Общинската спортна зала „Стара Загора“ на бул. „Никола Петков“ № 10 ще посрещне близо 500 състезателки от 65 клуба от цялата страна.

Първенството обхваща всички възрастови групи, като гимнастичките ще представят своите съчетания с различни уреди. Изпълненията ще се провеждат през целия ден, а победителките в отделните категории ще бъдат отличени след приключване на съответните състезания.

Началото на надпреварата ще бъде поставено днес със съчетанията на девойките старша възраст с обръч и топка. Състезателната програма започва в 9.30 ч., а награждаването е предвидено за 16.45 ч. От 17.00 ч. ще се проведе и треньорски семинар. Гости и лектори на семинара ще бъдат Боряна Калейн, Марияна Памукова, Бранимира Маркова, Християна Тодорова, Невяна Владинова и Теодора Стоянова.

Официалното откриване на Държавното първенство ще се състои на 22 октомври (четвъртък) от 13.50 ч.

В четвъртък и петък на килима ще излязат момичетата до 9 и до 11 години, а през почивните дни ще се състезават девойките младша възраст и жените. Финалните изпълнения и последното награждаване са насрочени за неделя, 25 октомври.

Главен съдия на първенството е Марина Грозданова, а заместник-главен съдия -Божидара Рачева.

Организатори на спортното събитие са Българската федерация по художествена гимнастика и старозагорският клуб по художествена гимнастика „Импала“.

Домакините канят жителите и гостите на Стара Загора да посетят залата и да подкрепят гимнастичките по време на петдневната надпревара.