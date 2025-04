ZVUK: Алтернативният глас на сцената – година първа

2024 беше годината, в която подкастът ZVUK стартира официално и заяви своето място в онлайн пространството като предпочитана платформа за автентични разговори с артисти, фотографи, организатори и творци, които вдъхновяват и движат алтернативната сцена.

От дебюта си през месец май с първия епизод и първия гост - Fenne Kuppens от белгийската група Whispering Sons до последния епизод за годината - с британския музикант и продуцент James Holden, екипът нa ZVUK създаде 14 епизода, посветени на истинските истории и вълнуващи теми, които свързват слушателите с културата, която обичат.

Само за шест месеца подкастът спечели своето специално място сред аудиторията: 88 души го избраха за своя #1 подкаст в Spotify, а над 200 слушатели го включиха в своя топ 10 на най-слушаните си предавания – скромни цифри, но постижения, които доказват, че ZVUK намира своята лоялна и ангажирана аудитория.

През 2024 ZVUK покани впечатляващи гости, които преосмислят алтернативната сцена:

Орлин Николов, един от любимите ни концертни фотографи в България, който не само умее занаята, но и умее да чувства музиката, ни отведе зад обектива, за да сподели незабравими моменти.

Deadletter, британска пънк група, стелт в музикалната стратосфера в момента, споделиха как сценичната им енергия и нестандартни идеи прерастват в реални проекти.

Даниел Иванов от Heptagram разкри детайли от създаването на музиката си, която преплита електронното и алтернативното в един уникален стил.

Sunblinds, българската southwest/emo формация, обсъди загадката на емоцията между артист и публика.

Коста Коларов от Цар Плъх разказа за пътя си към писането на текстове на български и какво означава да експериментираш със стилове.

ZVUK не спира до локалната сцена, като през годината събра коментари и вдъхновения и от глобални легенди като Роб Халфорд (Judas Priest) и Джон Петручи (Dream Theater), които говориха за еволюцията на музиката и колко важно е сценичното присъствие.

ZVUK не само слушаше, но и участваше в музикалните събития на лятото - Rebel Rebel и Hills of Rock, където записа разговори с артисти като PAIN, Imminence, Baroness, Suicidal Tendencies, Me And My Devil, No More Many More и други. Един от епизодите, посветен на Hills of Rock, стана и най-слушаният за годината – и привлече над два пъти повече слушатели от останалите.

ZVUK е пространство за доверие, вдъхновение и диалог между артисти и публика. През 2025 слушателите могат да очакват още повече вълнуващи истории и моменти.

Продължавайте да слушате алтернативата. Защото добрата музика има значение.

