Виктория стопи 20 килограма преди Евровизия

Виктория Георгиева, която след дни ще пее за България на конкурса „Евровизия“, е свалила 20 килограма от тялото си. На кадрите от „Х фактор“, в който тя участва преди шест години, младата певица изглежда доста по-закръглена, а днес дефилира по къси панталони.

„Няма магическа рецепта, нужен е режим. Още от втори клас бях с наднормено тегло и ми беше кофти, защото в училище много ме обиждаха и страняха от мен. Вече в музикалния бизнес често чувах: “Не те искат, защото си малко пълна и трябва да отслабнеш поне с 10 килограма.” Това на моменти ме е сривало, но намерих сили да продължа.“, признава Виктория преди време.

Сред другите качества на Вики е и перфектната й интуиция. "Никога досега не ме е подвеждала", мотивира се тя. Именно на нея разчита младата звезда и при моделирането на стила си - както в музиката, така и във визията. Не случайно отхърля с усмивка тиражираните напоследък сравнения с Били Айлиш.

Вики разкри, че във вторник ще се проведе първата й генерална репетиция за Евровизия. В понеделник певицата лети за Ротердам. На сцената тя ще вземе със себе си нещо много ценно, за което все още не изпада в подробности. Единственото, което предварително издаде, е цветът на тоалета й - син. Тя обаче подчерта, че няма да е рокля.

В забраненото шоу на Рачков едни от най-успешните родни звезди, представяли България на „Евровизия“, се събраха на една сцена за общо изпълнение. Стунджи, Поли Генова и Крисия символично изпратиха Виктория Георгиева с микс от песните, с които те са се явили на надпреварата през годините. Самата Виктория представи „Growing Up Is Getting Old” преди Магърдич Халваджиян да й пожелае успех.