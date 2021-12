Виктория: На Евровизия ще пея за татко

Виктория се срещна с краля на руския поп Филип Киркоров, който е на гости за кратко у нас във връзка с Евровизия 2021. "Той е страхотен и се радвам, че успях да се видя с него и с участничката от Молдова. Много готини хора, хубави неща ми казаха - че съм страхотен артист, което е голямо призвание", сподели Вики пред Мон Дьо.

"В песента ми за конкурса разказвам лична история. Текстът е написан през 2019-а. Тогава си бях написала някакви бележки на телефона. Показах ги на екипа и те бяха възхитени. Сетихме се за детството, за безгрижните дни. Особено сега в тези тежки времена ни се налага да пораснем бързо", сподели Вики за "Growing Up is Getting Old". И заяви, че й се иска отново да бъде дете. "Силна се чувствам и продължавам напред. Благодарна съм, че сме живи и здрави", добавя тя.

Виктория сподели и за разликите между сегашната й песен и миналогодишното парче, което букмейкърите обявиха тогава за фаворит на конкурса. "Различното е посланието - миналата година беше насочено към депресиите, тревожността, която изпитваме. Тази година песента е свързана със семейството, с това да цениш близките си и приятелите, да не губиш никакво време с тях".

Вики разкри и за тежката година, която е имала. "Отриха диагноза на баща ми, която ни разтърси, за която, за жалост, няма лечение. Трябваше да порасна и да започна да се грижа за семейството ми. Имаме надежда, че той ще се оправи. Всички се борим за него и не мога да приема, че той няма да се оправи. На Евровизия ще пея за него и за България. Баща ми е страхотен човек, винаги съм искала да приличам на него".

Водещият върна певицата във времето й в Х Фактор. "Много се промених, израснах като човек. Тогава бях много неуверена в себе си, едно крехко момиче. Днес усещам как се развивам като личност. Продуцентът ми много ми помогна. Преди две години се обърна към мен с думите: "Аз ще те направя звезда", а аз се изсмях. За това време тя ме научи как да се боря и да вярвам в уменията си и ми показа, че мога да се развивам дори и отвъд представите ми. Готова съм за Евровизия и се надявам да накарам България да се гордее с мен".