Вендета: Азис закопа панела

Малинката е поредният образ, който отпадна от „Маскираният певец“. Под маската се оказа Lady B - Бойка Щерева. След като не успя да познае кой се крие под каската на Булката по-рано през епизода, накрая Азис уцели в десетката и дори успя да убеди някои от колегите си в панела, че е именно Бойка. Алекс Раева и Владо Пенев му гласуваха доверие и също предположиха името на Щерева моменти, преди тя да свали маската на Малинката.

Тази вечер специален гост в предаването бе и Бикът. Той изпя парчето на британската бой банда Take That – Relight My Fire, а под маската му този път се криеше композиторът, певец и китарист Митко Кърнев. Оригинално Филип Аврамов облече костюма в шоуто.