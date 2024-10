Тежко обвинение за холивудски актьор

Холивудски актьор, най-известен с ролите си в "Новинарят "и сериалът "Г-н Шоу", беше осъден за участието си в бунтовете в Капитолия на САЩ на 6 януари.

56-годишният Джей Джонстън, който е играл и в поддържащи роли в "Развитие в застой" и телевизионното предаване "Бургерите на Боб", получи присъда от 12 месеца и един ден във федерален затвор, според присъда, произнесена в понеделник.

Джонсън беше арестуван през юни 2023 г. и се призна за виновен през юли в престъпление за възпрепятстване на служители по време на граждански безредици.

Прокурорите съобщиха, че Джонстън е прекарал около 10 минути в долния западен тунел, който води към Капитолия на 6 януари 2021 г.

През това време той е обвинен, че е помогнал на "най-малко четирима други бунтовници" да измият очите си, след като са били напръскани с лютив спрей. Според обвиненията, Джонстън е използвал откраднат щит, за да построи "стена от щитове" срещу полицията, и е участвал в бутането, което е довело до нараняване на полицай Даниел Ходжис.

Джонстън е "изпратил съобщения до приятели и семейство в дните след 6 януари, в които твърди, че събитията в Капитолия на САЩ са преувеличени от медиите", добавиха прокурорите.

Адвокатът Стенли Удуърд, представляващ Джонстън, заяви, че правителството е "надценило" ролята на клиента му в атаката, "защото той е всепризнат холивудски актьор".

В бележка за присъдата Удуърд подчертава, че Джонстън "не е успял да поддържа прехраната си като актьор" и е "по същество в черния списък от Холивуд".

Повече от 1500 души са арестувани във връзка с нападението на Капитолия, като 1100 от тях са осъдени. Над 600 от осъдените са получили наказания с лишаване от свобода, вариращи от няколко дни до 22 години във федерален затвор.

