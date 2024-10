Скандал! Тежък проблем за Джей Ло след развода

В Холивуд избухна нов скандал! Стилист нарече певицата Дженифър Лопес "една от най-лошите звезди, с които е работил". Сред тези знаменитости той спомена и Ан Хатауей. В нов епизод на подкаста What It Was Like Емануел Милър обвини актрисите в неуважение, съобщава Page Six.

Стилистът заяви, че Дженифър Лопес и Ан Хатауей, върху чиито визии е работил, са се отнасяли с пренебрежение към него.

„Направих филм с Ан Хатауей и това беше едно от най-лошите ми преживявания. Ан никога не ме е признавала като личност. Четири месеца и половина тя се държеше с мен като със слуга”, каза стилистът на знаменитостите.

Стилистът също така твърди, че Ан Хатауей е показала и безразличие към него. Той добави, че актрисата дори не е попитала за семейството му и не са имали топло общуване, както с Кейт Бланшет, Джони Деп, Том Ханкс и други знаменитости.

Що се отнася до Дженифър Лопес, Емануел Милър призна, че и той е имал неприятен момент с певицата.

"Един ден оставих палтото си в стаята, и когато отидох да го взема, Дженифър, която познавах от работата по филма „Свекървище“, също влезе в стаята. Тя ме погледна с презрение и нареди на бодигардовете си да изкарат боклука и да почистят стаята“, каза Емануел Милър.

След гръмки изказвания на стилиста, Ан Хатауей излезе с опровержение на думите му.

„Тъжно е да чуя, че спомените на Мани за времето ни заедно са толкова различни от моите. Въпреки това продължавам да му желая всичко най-добро“, каза актрисата.

Дженифър Лопес все още не е коментирала обвиненията на Емануел Милър.

