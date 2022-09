Сблъсък на два свята: когато Елизабет Втора среща Мерилин Монро

Да, кралицата на Великобритания и кралицата на Холивуд наистина се срещат лично.

Годината е 1956. По това време и двете са на 30 години. Мерилин Монро е в Обединеното кралство в компанията на съпруга си Артър Милър за снимките на новия ѝ филм "The Prince and the Showgirl" (Принцът и танцьорката).

Според авторът на новата книга „Когато Мерилин среща Кралицата“ – Мишел Морган, мечтата на американската звезда е да пие чай с кралицата в Бъкингамския дворец. Е, понякога мечтите се сбъдват по един или друг начин – един ден тя получава изненадваща покана да присъства на представление в лондонския театър заедно с някои от най-известните филмови звезди на своето време.

И така, Мерилин Монро се приготвя за събитието в продължение на часове, а когато слиза от лимузината и се насочва към входа, всички погледи са в нея: При изпращането на поканите организаторите молят всички дами да се облекат подходящо, за да се срещнат с членовете на кралското семейство, като избягват дълбоките деколтета и късите рокли, но явно пропускат, че сред тях е и Мерилин Монро, която следва своите собствени правила.

„Опашката беше много дълга, Мерилин се намираше някъде по средата, когато Елизабет Втора се появява. След като чака нервно реда си да я поздрави и трудно успява да скрие вълнението си, актрисата ѝ подава ръка и прави перфектен реверанс. Кралицата от своя страна я оглежда от главата до петите и се усмихва.“

След края на събитието на въпроса какво мисли за монарха, зададен от английските журналисти, тя отговаря:

„Кралицата има голямо сърце. Тя излъчва една особена благост. Попита ме как ми се струва животът в Уиндзор, а аз възкликнах: „Моля?!“ Оказа се, че тя е наясно, че тогава живеех в Егънфийлд Грийн, което е близо до Уиндзор – на практика бяхме съседки. И така, разказах ѝ, че с Артър сме карали велосипеди в парка.“

Кралицата се познава лично с някои от най-известните световни лидери и звезди през последните 70 години, но запознанството ѝ с Мерилин Монро със сигурност е сред незабравимите срещи.

През 1961 година излиза статия в английски вестник, според която кралицата е останала очарована от американската актриса и е гледала всеки филм с нейно участие. За срещата им дори споделя на свои близки:

„Мисля, че госпожа Монро е много мил човек. Стана ми мъчно за нея, защото беше толкова притеснена, че червилото ѝ се беше изтрило.“

Снимките от събитието доказват, че Мерилин нервно хапе и облизва устни, докато нервно чака на опашката.

Източник: edna.bg