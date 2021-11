Рекорд: Продадоха ръкопис на Айнщайн за луди пари

Ръкопис на Алберт Айнщайн, в който той нахвърлял идеите си за теорията си за относителността, се продаде на търг в Париж за рекордната сума от 11,6 милиона евро, предадоха световните агенции.

Първоначалната оценка на документа беше между 2 и 3 милиона евро. Ръкописът съдържа 54 страници и е изготвен през 1913-1914 г. в Цюрих в Швейцария от Айнщайн и от сътрудника и довереник Микеле Бесо.

Предишен рекорд за ръкопис на Айнщайн бе поставен през 2018 г. и възлизаше на 2,8 милиона долара за писмо, посветено на бога. През 2017 г. ръкописно писмо на световно известния физик, посветено на тайните на щастието, бе продадено на търг в Ерусалим за 1,56 милиона долара.

Albert Einstein's working manuscript for the theory of general relativity sells at Christie's Paris for a record $13 million: https://t.co/yHilsJuGTJ pic.twitter.com/Fa3wmsba1P