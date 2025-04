Отиде си знакова холивудска звезда и рапър

Холивудската филмова звезда и изпълнител на рап Джийн Алън почина на 63-годишна възраст. Твърди се, че звездата, известен като "Груув", си е отишъл внезапно в дома си, оставяйки семейството си в шок.

Семейството каза също пред TMZ, че Джийн е починал в сряда.

Джийн се появява в редица филми като комедията House Party от 1990 г. и нейното продължение, както и във филма на Тина Търнър от 1993 г. What's Love Got to Do With It? с участието на Анджела Басет.

Той играе и уличен фотограф във филма "Бумеранг" от 1992 г. с Еди Мърфи, Робин Гивънс и Хали Бери.

Алън също направи много силна кариера в музиката и концерти по радиото след филмовата си кариера.

Последната му публикация в Инстаграм беше отпреди четири дни, когато беше видян да пее с микрофон на парти и да казва: „Не играя.“

Алън беше част от хип-хоп група от 80-те години, известна като Groove B. Chill, с Darryl 'Chill' Mitchell.

Наричан е „пионер на хип-хопа“, който започва в Бронкс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com