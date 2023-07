Нова мода в адските жеги. Фейскини! СНИМКИ

Маски за предпазване от слънчевите лъчи - фейскини, са най-новият моден аксесоар в Пекин в рекордните жеги, съобщи Ройтерс. Хората масово ги носят, за да запазят кожата си светла и бледа, да се предпазят от петна и кожни заболявания.

Фейскините са маски, които покриват цялото лице и имат дупки само за очите и носа. Напоследък те станаха особено популярни сред китайците, заедно с вид специални ръкави за покриване на ръцете, както и широкополи шапки и леки якета, изработени от плат, който предпазва от ултравиолетови лъчи.

Докато температурите се покачват над 35 градуса по Целзий в някои части на Китай, жителите и посетителите на азиатската страната започнаха да използват преносими вентилатори и да се покриват, за да избегнат слънчевите лъчи. Някои от шапките, които хората носят, дори са с вградени вентилатори.

„В сравнение с времето преди пандемията от COVID-19, тази година е много, много по-добра от предишните години. Обемът на продажбите определено е нараснал много сега“, каза китайски продавач в магазин за шапки.

This facekini is the most fashionable outfit thesedays in china due to heat waves.



The temperature in the capital Beijing reached to 40°C for the fourth time this year. Last year only six times. #China 中國 #HeatWave #熱浪 🇨🇳 pic.twitter.com/r56rDQ1LLE