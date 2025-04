Народът скочи срещу Стани богат! Идва скандал

Започна да назрява сериозно недоволство сред българите срещу правилата на "Стани богат" и по-конкретно срещу все по-трудните въпроси от една страна, и непроменения награден фонд при верен отговор на последния 15-ти въпрос, който от години е 100 000 лева, от друга.



На практика напоследък въпросите са все по-трудни и невъзможни за отговаряне и почти никой дори не може да се доближи до самия финал. За последно журналистът Любомир Лазаров успя да спечели 50 000 лева.



"Гледал съм оригиналното "Who wants to be a millionaire" - въпросите там са толкова нормални, че хората печелят често големи суми. Нашето е създадено за хора от Менса..."



"..за 5 000 лева "Кой е бръснарят на чичото на кралица Виктория", "Как се казва шайбата на шлюза на марсохода Кюриозити", "Коя година за пръв път е ферментирала джанка"



"За двайсет и няколко години нито един не е спечелил 100 000, а оттогава инфлацията изяде покупателната им способност. Интелигентните не искат да си губят времето вече (500 стигат за едно напиване)"



"Стани богат" започна да слага трудни въпроси още в самото начало. Трябва да се пестят пари все пак", недоволстват зрители.

