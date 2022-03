Мъжът, който превръщаше музикантите в живи легенди

Атлантик рекърдс прави революция - пуска първия стерео запис

Ахмет Ертегюн начертава звездния път Рей Чарлз, Арета Франклин, Фил Колинс и Миг Джагър

Едва ли има любител на музиката, който поне веднъж в живота си да не е чувал изпълнения на Рей Чарз, Бен И. Кинг, Дъ Дрифтърс, Арета Франклин, Отис Рединг, Лед Цепелин и много други. На пръв поглед някои от тях са толкова различни и разностилни, а пък и са творили в различини десетилетия на 20 век. Но, има нещо, по-скоро един човек около когото известно време те гравитират зад кулисите на шоубизнеса, докато наберат скорост и се откъснат в своя собствена орбита. Този човек се казва Ахмет Ертегюн - създателят на Атлантик рекърдс, откривателя на множество музикални таланти и техен продуцент.

"Идеолог" на Залата на рокендрол славата

филантроп, създател на незебравимия футболен отбор на Ню Йорк Космос, името му ще остане завинаги свързано с черния неподправен ритъм енд блус и с неговите трубадури, успели от негърските песни да извлекат десетки музикални стилове и течения.

С пълно право може да се каже, че съвременната музика не би била същата, ако го нямаше визионерския слух на Ахмет Ертегюн. Етнически турчин продуцира "черна" музика в бяла Америка като я прави световен хит. На пръв поглед това звучи като виц, ако не бяха ред обстоятелства и, разбира се, личните качества на Ахмет. Но, както се казва: "Всяка крушка си има опашка!"

Баща му Мюнир Ертегюн е възпитаник на американския Робърт колеж в Цариград, а след завършване на образованието си е юрист към Високата порта. По-късно се присъединява към Кемал Ататюрк и започва да се занимава с дипломатическа работа. Наблюдател е на Турция в Обществото на народите в Женева, а по-късно е посланик в Швейцария, Франция, Великобритания, а от 1934 г. до смъртта си 10 години по-късно представлява Турция във Вашингтон. Именно там, в американската столица,

посланикът отваря широко вратите на салоните на посолството

където често гостуват тъмнокожи музиканти. Майка му Хайруниса е музикантка и възпитава децата си в любов към музиката, свири им на пиано и им пуска винилови плочи с най-популярните за времето си заглавия и изпълнители.

Самият Ахмет е роден на 31 юли 1923 г. в Истанбул, но прекарва почти целия си съзнателен живот отвъд океана.

Има сестра и по-голям брат Несухи, който по-късно му става съдружник в някои от неговите начинания. Макар да учи в престижното училище Лондон скул, Ахмет посещава с брат си концерти на Къб Калоуей и Дюк Елингтън. И въпреки че съучениците му са от богати семейства, бъдещият продуцент от малък е шокиран съществуващата расова сегрегация и расово разделение. "Започнах да откривам малко за положението на чернокожите в Америка и изпитах незабавно съпричастност към жертвите на такава безсмислена дискриминация" - заявява години по-късно Ертегюн. Често посещава музикалните магазини и натрупва внушителна колекция от 15 000 джаз и блус плочи. Пътува с брат си до Ню Орлиънс и Харлем, за да слуша на живо неподправените госпъли на черното малцинство. С брат си организират концерти на тъмнокожи музиканти в Еврейския център, който по това време е едно от малкото места които позволяват смесена публика. През 1944 г. бащата Мюнир умира и тъй като по това време в Европа бушува Втората световна война, е погребан в Националното гробище в Арлингтън. Две години по-късно президентът Хари Труман нарежда на линкора Мисури да върне тленните останки на дипломата в Турция, където е препогребан. Ахмет завършва колежа "Сейнт Джоунс" в Анаполис, по-късно

изкарва курсове по средновековна философия

в Джорджтаунския университет. Несухи се мести в лос Анджелис, а Ахмет остава в столицата, за да довърши образованието си. И така през 1947 Ертегюн заедно с Хърб Абрамсон основават Атлантик рекърдс. Години по-късно Ахмет разказва как са кръстили компанията. След като са видели, че съществува музикален лейбъл Пасифик джаз, решили че тяхната ще се нарича на другия океан - Атлантик. През 1949 г. след 22 издадени плочи със скромни продажби Атлантик рекърдс най-накрая успяват да извадят музикален хит на пазара - "Drinkin 'Wine Spo-Dee-O-Dee" на Стик Макгхий. Към компанията се присъединяват като партньори Несухи Ертегюн и Джери Уекслър и следват големите пробиви с Рут Браун, Джо Биг Търнър, Дъ Дрифтърс, Дизи Гилеспи, Сара Вон, Джанго Райнхард и не на последно място Рей Чарлз. Смесвайки джаз стилове от цялата страна и комбинирайки различни блус звучения Атлантик рекърдс се налагат като водещ лейбъл за ритъм енд блус и откривател на нови таланти, утвърждавайки нови високи стандарти в производството и продуцирането на висококачествени записи. През 1950 г. лейбълът пуска първата си плоча на 45 оборота, а през 1953 г. компанията първа напарвила стерео запис под търговското название "бинаурален запис". Близо пет години по-късно се появява стерео звученето, което позваваме в момента. Самият Ахмет Ертегюн се изявява освен като мениджър и успешен продуцент, така и като композитор, автор на песни и даже изпълнител. Песните "Chains of Love" и "Sweet Sixteen", написани от него, са изпълнени първоначално от Биг Джо Търнър, а версията им изпята от Би Би Кинг се счита за класика. Под псевдонима А. Нюгетре (фамилията му изписана обратно) излиза и хитът на Рей Чарлз "Mess Around". През 60-те години Атлантик продължава мисията си да открива и продуцира талантливи музиканти, като вече си партнира с малки местни лейбъли, които познават по-добре особеностите на конкретните щати. Така изгряват звездите на Бен И. Кинг, Уилсън Пикет, Арета Франклин, Отис Рединг и други. През 1967 г. Уорнър брадърс купуват Атлантик Рекърдс за фантастичните навемето си 17,5 милиона долара, като Ертегюн запазва позицията си на главен продуцент и управляващ. Компанията обръща внимание и на т.нар. "британски отговор" в музиката и същата година е записан и издаден сингъла "Sunshine of Your Love" на Крийм останал завинаги в историята на рок музиката. Чувайки демото на Лед Цепелин, гениалният продуцент

"надушва" успеха и подписва договор

с бъдещите звезди. По същото време успява да убеди Кросби, Стилс и Неш да вземат на едно от турнетата си Нийл Йънг и така възниква една от най-значимите рок групи. По-късно вследствие проницателността на Ахмет в списъка на Атлантик попадат и други значими британски изпълнители като Дженезис, Йес, Бед Къмпани, Фил Колинс и други.

Ертегюн лично води преговорите с Мик Джагър Атлантик да поеме разпространението на лейбъла Ролинг Стоунс Рекърдс и макар други компании да предлагат по-добри финансови условия Джагър подписва с Ертегюн. Съвремениците му твърдят, че именно прозорливостта на Ертегюн, забелязвайки залеза на ритъм енд блуса, е подтикнал Атлантик да търсят изпълнители на други стилове, насочвайки се към бели музиканти. В началото на 70-те години на миналия век братя Ертегюн ориентират вниманието си и към спорта. Така стават съоснователи на футболния клуб Ню Йорк Космос, привличането на звезди като

Пеле и Бекенбауер в него създавайки "отбора на мечтите"

и по този начин популяризирайки европейския футбол в САЩ. През 1987 г. е въведен в Залата на рокендрол славата, чийто създател е той . През 1991 г. става "доктор хонорис кауза" на Музикалния колеж в Бъркли, а две години по-късно получава Почетна Грами. През 2000 г. Библиотеката на Конгреса на САЩ го обявява за "Жива легенда", а три години по-късно е въведен в Националната футболна зала на славата. През 1995 г. на почетната десета вечеря на Рок енд рол залата на славата, главната изложбена зала на комплекса е наречена на неговото име. На 29 октомври 2006 г. на концерт на Ролинг Стоунс в чест шестдесетата годишнина на президента Бил Клинтън, Ахмет Ертегюн се подхлъзва зад кулисите и наранява фатално главата си. След няколкоседмична кома на 14 декември легендарния продуцент умира. Погребан е в Истанбул до родителите си. На тържественото възпоминание състояло се на 17 април 2007 г. участие взимат Ерик Клептън и д-р Джон, изпълнявайки "DrinkinТ Wine Spo-Dee-O-Dee ", Соломон Бърк, Бен И. Кинг, Сам Мур, Стиви Никс, Кросби, Стилс, Наш и Йънг и Фил Колинс и много други. На 10 декември същата година легендарните Лед Цепелин отново се събират на О2 арена в Лондон за да почетат човека, повярвал в таланта им и проправил пътя им към световните сцени. Мястото на починалия през 1980 г. барабанист Джон Бонъм заема сина му Джейсън. Концертът

и досега държи рекорда за "най-търсени билети"

с над 20 милиона направени онлайн заявки. Групата оглави и проект за учредяване на образователен фонд на името на Ахмет Ертегюн, който финансира университетски стипендии във Великобритания, САЩ и Турция.