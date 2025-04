Меган мечтае за тлъсти пачки, Хари е беден за нея

Наскоро Меган Маркъл създаде и обяви няколко нови лични бизнес проекта. Те включват хитовото кулинарно шоу на Netflix Love, Megan, подкаста Confessions of an Entrepreneur и нейната собствена марка храна As Ever. Освен това Маркъл си сътрудничи с марки за дрехи и ги рекламира на страниците си в социалните медии.

Напоследък херцогинята на Съсекс започна да работи много повече, дори децата й се оплакват от това. Вътрешен човек на „Сън“ разкри, че причината херцогинята на Съсекс активно да се занимава със собствени проекти е желанието й да забогатее, предаде БГНЕС. „Тя иска да бъде милиардер. Иска да има частен самолет. Иска да живее определен живот“, отбеляза той. Според него Меган Маркъл вярвала, че е ударила джакпота, омъжвайки се за принц Хари.

Въпреки факта, че принцът имаше солидна банкова сметка и наследство, основните финанси след сватбата на Хари бяха контролирани от сегашния крал Чарлз III, който тогава имаше, наред с други неща, титлата херцог на Корнуол. Тогава около 5 млн. лири стерлинги бяха отпуснати от фонда на херцогството за подпомагане на семействата и на двамата принцове.

След коронацията на Чарлз III, контролът върху фонда, заедно с титлата херцог на Корнуол, премина към принц Уилям, който е първият в линията за наследяване на трона и брат на принц Хари. Това означава, че Меган Маркъл и принц Хари сега трябва да разчитат на принц Уилям, с когото са в обтегнати отношения, за да получат своите кралски средства.

Според вътрешен човек това е накарало Меган Маркъл да реши да се оттегли от кралските задължения: „Предположението е, че ако се омъжиш за английски принц, ще се сдобиеш с частен самолет и начина на живот, който върви с него. Точно това искаше Меган. Но когато разбра, че Уилям и Кейт ще решават колко джобни пари ще получат, тя каза: „Трябва да се махнем оттук“.

