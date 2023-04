Кралски фотограф с разкрития за децата на Уилям

Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи озаряват всяка снимка, на която присъстват, но заснемането на перфектния кадър може да е доста изтощителна игра на търпение.

Фотографът Артър Едуардс работи в таблоида Sun и следи кралските особи в продължение на 45 години, присъствайки на повече от 200 семейни обиколки в над 120 страни по света, снима седем сватби, пет погребения и седем раждания на кралски наследници.

Сега той се подготвя за издаването на книгата си Behind the Crown: My Life Photographing the Royal Family и говори пред списание People за триковете, които прилага, когато трябва да снима трите деца на принц Уилям и Кейт Мидълтън.

"Ключът е търпение. Трябва да бъдеш търпелив, защото те правят нещо, а ти трябва да си готов, за да го заснемеш. С кралицата е абсолютно същото. Знаеш, че все някога ще ти се усмихне, но трябва да си търпелив", казва 82-годишният Едуардс, предаде "tialoto.bg".

Той поема трудната задача да следва стъпките на 9-годишния Джордж, 7-годишната Шарлот и 4-годишния Луи, когато тримата се появяват на важни събития заедно с родителите си.