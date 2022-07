Кралска драма. Братът на Даяна с мрачни думи към Хари

Появи се твърдение, че принц Хари е бил предупреден от чичо си Ърл Спенсър, брат на майка му принцеса Даяна, да не се жени за Меган Маркъл през 2018 г.

Новината бе публикувана в бомбастичната книга на журналиста Том Бауър Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors, която излезе от печат миналата седмица. В нея се твърди още, че тогавашният агент на Маркъл също я е предупредил да внимава с връзката си с кралска особа като Хари, предава woman.bg.

Бауър твърди още, че червенокосият принц е получил двойно предупреждение да не се обвързва сериозно с Меган. Първото е било от неговия брат принц Уилям, който се опитал да включи в каузата си и Ърл Спенсър.

“По молба на Уилям, Спенсър се включи. Самият той се е женил три пъти и Спенсър предупредил своя племенник да преразгледа своето бързане да сключи брак” - се твърди в книгата. Неговият съвет обаче предизвикал силен отпор у Хари, който решил да не послуша нито своя брат, нито своя чичо.

Малко след брака си с Меган, той заявил, че му е изключително трудно да впише новата си съпруга в кралсото семейство, а това доведе и до напускането на Великобритания от двойката.