Кралицата изгонила Хари и Меган от семейството

Хари и Меган решили да напуснат кралското семейство, след като тяхна снимка с бебето Арчи била махната от бюрото на кралицата, когато произнасяла коледната си реч. Това се твърди в "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" на Кристофър Андерсен.

Твърди се, че херцозите на Съсекс се разстроили, че кадърът отсъства по време на празничното излъчване на речта на Елизабет Втора през 2019 г. Месеци по-късно те разтърсиха кралското семейство, като обявиха, че напускат и започват нов живот в чужбина.

В книгата на Кристофър Андерсен се казва, че кралицата е поискала изображението с херцозите на Съсекс да бъде премахнато. Снимката в рамка първоначално била на бюро й заедно с други семейни фотоси, включително снимки на Уилям и Кейт, принц Чарлз и Камила, бащата на кралицата Джордж VI и херцога на Единбург, Филип, съпругът й, който почина на 10 юни.

Но преди записа тя наредила на помощник да махне снимката, на която Хари и Меган държат тогава седеммесечния си син Арчи. Говори се, че кралицата я посочила и казала: "Предполагам, че нямаме нужда от тази". Смята се, че кралицата е пренебрегнала Хари и Меган, защото са избрали да прекарат Коледа в Канада с майката на Меган, Дория Рагланд.

Говорителка на двореца каза пред "New York Post": "Ние не коментираме книги от този вид, тъй като това рискува да им придаде някаква форма на авторитет или достоверност".