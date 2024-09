Камелия ли? Голямата сензация с музиката на Джокович

Прекалено много се изговори и изписа за случая с фолк певицата Камелия и Новак Джокович в наша дискотека.

Освен всичко друго, суперзвездата на тениса Новак Джокович е признавал, че обича да слуша класическа музика за успокояване и релаксация. Затова е и много щастлив, че предава тази своя любов на дъщеря си Тара, която в момента взема уроци по цигулка.

Музикалната култура на тенис звездата не се изчерпва дори само до Бах и златния поп-фолк. "Бийтълс" и сръбска рок група - Elektricni Orgazam, също му помагат да стане така недостижим.

Когато Ноле е още момче, друг негов треньор - Богдан Обрадович, донася китара на тренировка и изпълнява парчето Everyone in Yugoslavia is Playing Rock 'n' Roll от Electro Orgasm. Обрадович иска да покаже на Джокович, че завръщането в играта (след пауза и труден момент) има много общо с музиката. Всичко е въпрос на ритъм.

Като част от тази музикална инструкция по тенис треньорът представя на ученика си и хита Yesterday и много други песни на The Beatles.

"Слушай, Новак, трябва да следваш ритъма на песента - казва му Обрадович. - Тогава ще усетиш ритъма в завръщането си, в движението си, във всичко. Това е като песен. Всичко е свързано."

Но тайната на Новак Джокович може би е далеч по-проста от всички сложни формули за успех, които могат да бъдат извадени от неговия възход като атлет и човек.

"Никога не съм срещал някого, който е постигнал толкова много в живота си и който има всички възможности и буквално държи света в дланта си, и който е толкова скромен и земен", признава Янко Типсаревич, бивш професионален тенисист и близък приятел на Джокович.

