Дъщерята на родни спортни легенди каза "да"

Дъщерята на спортните легенди Наско Сираков и Илиана Раева - Славея, се сгоди.

Чаровната брюнетка е казала "да" на любимия си по време на романтичната им ваканция на остров Бали. Бъдещият жених й направил предложението навръх Свети Валентин, като Славея не пропусна да сподели няколко кадъра от вълнуващата вечер.

От снимките се вижда, че дъщерята на Наско и Илиана е получила красив диамантен пръстен, а на чинията, в която й е бил поднесен десертът, с шоколад е изписан и най-важният въпрос: Ще се омъжиш ли за мен?

"14.12.24. YES I DO. Най-истинското ДА! Valentine's week in paradise", написа към снимките бъдещата булка, предаде "Дир".

Любопитното е, че Славея не криеше, че е обвързана, но и предпочиташе да държи настрана от обществения интерес кой е любимият й. Е, за годежа си направи изключение и пусна тяхна обща снимка.

Сиракова е майка на момиченце - дъщеря й Амили, която е плод на любовта й с бившия й мъж Иван Борисов. През 2019 г. след кратка връзка двамата се сгодиха, но така и не стигнаха до сватба.

