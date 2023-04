Чарлз III с ключово решение за коронацията

Крал Чарлз Трети и съпругата му Камила взеха ключово решение за кралското събитие на 6 май. Те избраха френския специалитет киш за официално ястие за т.нар. "голям обяд", с който британците ще отбележат коронацията на монарха, съобщи Скай нюз, като цитира публикация в официалния профил на кралското семейство в Twitter.

"Киш с хрупкава коричка, с лек и деликатен вкус на спанак, бакла и пресен естрагон. Яде се топъл или студен със зелена салата и варени пресни картофи - идеален за големия обяд по повод коронацията", се казва в съобщението.

The #Coronation Big Lunch (@edencommunities) aims to bring communities together to celebrate the Coronation and share friendship, food and fun.



Her Majesty, as Patron, has attended Big Lunches all across the UK and the world, including in Ghana and Barbados. pic.twitter.com/o826ybOvco