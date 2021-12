Анди Гарсия изстреля България в небесата. Как го направи

На борда на кораб в трескаво преследване на „лошите“ - така ще разпознаем Анди Гарсия в предстоящия четвърти филм под щампата на „Непобедимите“.

Измежду сцените на гонки пък феновете ще погъделичкат чувството си за национална гордост, като видят в кадрите и пейзажите, които гледат всеки ден в София, пише Монитор..

Знаменитият актьор от „Кръстникът“ е за втори път у нас за снимките на екшън поредицата, дело на Силвестър Сталоун. И ако Слай не пропуска и досега шанс да похвали природата и дори интернета ни, то Анди Гарсия направи реклама на страната ни с афинитета си към уличните ни музиканти.

Видеото, публикувано от 65-годишния актьор, първо придоби вайръл статут в интернет пространството, като фенове от всички краища на света се дивят на балканските импровизации, които софийският саксофонист прави върху темата на „Кръстникът“ - Love Theme на Нино Рота. След като изслуша с усмивка на уста изпълнението на уличния музикант, Гарсия научи, че това е сред любимите мелодии на българския артист Данго.

Актьорът бе насочен и към „Витошка“, където да продължи да бъде публика на лично изнесени за него концерти на филмова музика. На търговската улица звездата се ослушвал за песента My Heart Will Go On от „Титаник“.

Интересът на американската звезда към музикантите не е изненада, тъй като самият той е не само голям любител на това изкуство, но и свири – най-често на ударни. Горд собственик е на 25 сета конги и не се свени да изпълнява и пред публика. С перкусии Гарсия се включва и в албума Ahora Si на Cachao López.

Културното опознаване на България Анди Гарсия си подари малко след като отпразнува края на снимките на „Непобедимите 4“. За филма той трябваше да облече униформа на агент на ФБР, а по петите на престъпниците той тръгва и на въпросния кораб, части от който бяха изградени първо в Солун, а по-късно и в столичния квартал „Бояна“. Повече подробности около героя на Гарсия засега се пазят в тайна.

От кухнята на снимачната площадка обаче разбираме, че и той ще се появи на големия екран в типичните за Непобедимите барета и костюм.