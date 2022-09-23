7 психологически трика как да впечатлите шефа си

Поведението е половината от въздействието. На думите и делата остава другата половина. Как се държите е толкова важно за доверието, колкото и какво говорите и какво правите.

А кога е по-важно да внимавате за поведението си, отколкото когато имате среща при шефа си?

Ето 7 безотказни психологически трика, които ще ви помогнат да запазите спокойствие, да се представите по най-добрия начин и да впечатлите началника си.

1. Не се страхувайте да изразите мнението си, като го гледате право в очите.

Не гледайте настрани, докато възразявате на шефа. Ако имате мнение, различно от неговото, което можете да подплатите с добри аргументи, не се страхувайте да го изразите. Това не само че няма да ви навреди, но ще направи добро впечатление на висшестоящия.

2. Ако сте седнали, нека и двата крака да допират земята.

Не кръстосвайте крака, когато седите в кабинета на шефа си. Това издава несигурност. Ако и двата ви крака са опрени в земята, това ще ви помогне да намерите по-умен отговор на сложни и заплетени въпроси. Поне така твърдят психолозите.

3. Попитайте шефа си за съвет, но искайте мнението му.

Това е нещо съвсем простичко, но разликата между двете е съществена. Ако помолите за съвет, вместо за мнение, ще създадете по-приятелска атмосфера, в която шефът ще бъде по-добронамерен и благоразположен.

4. Когато искате да го убедите в нещо, кимайте.

Докато говорите, е много важно какво става с тялото ви. Ако гледате надолу или встрани, никой няма да ви повярва. Ако гледате човека право в очите и същевременно кимате с глава, вие му влияете на подсъзнателно ниво, че това, което казвате, е най-доброто.

5. Научете се да водите умни „общи приказки“.

Никой не иска да говори за работа по 24 часа в денонощието. Дори вашият шеф. Затова наблюдавайте детайлите и от време на време се включвайте с коментар по теми извън работните. Дребен комплимент, въпроси и други.

6. Поемайте отговорност за грешките си.

Никога не се опитвайте да потулите някоя грешка, защото рано или късно ще излезе наяве. Напротив – ако сте установили преди останалите, че сте допуснали грешка, признайте си, преди следите да отведат до вас. Опитайте се да поправите нещата. Извинете се, но не се оправдавайте.

7. Подготвяйте по няколко възможни решения на проблема.

Когато шефът се допитва до вас по даден казус или ви е възложил задача да изготвите план за нещо, никога не му предлагайте само един вариант. Подгответе се с поне 3 решения – така ще направите впечатление на мислещ и съобразителен човек, а и като има избор, ще оставите шанс на шефа си да се почувства като шеф и да вземе крайното решение.

Източник: obekti.bg