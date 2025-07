Трагедия! Отиде си главен герой, след като взе награда

Трагична загуба на един герой.



Франтишек Клишик – главен герой на документалния чешко-словашки филм „По-добре полудей в дивата природа“ (Better Go Mad in the Wild), почина часове, след като продукцията спечели Гран при на Международния филмов фестивал в Карлови Вари, съобщи „Скрийн дейли“.

Той е намерен мъртъв в езеро в град Охробец, близо до чешката столица Прага в неделя, съобщават чешки медии. Клишик бе на 62-годишна възраст. Той беше в Карлови Вари три дни по-рано заради световната премиера на филма на 10 юли.

„По-добре полудей в дивата природа“ е базиран на едноименната книга на Алеш Палан и Ян Сибик и описва двама братя еднояйчни близнаци – Франтишек и Онджей Клишик, които живеят привидно абсурден живот извън обществото. Палан публикува във Фейсбук снимка на Франтишек, присъстващ на фестивала, като знак на почит след смъртта му.

Документалната лента стана първият чешки филм от 8 години насам, спечелил голямата награда в Карлови Вари.

„По-добре полудей в дивата природа“ e като глътка свеж, горски въздух, като бързо потапяне в езеро или момент на съзерцание, докато кравата дъвче брадата ти“, смятат от журито на фестивала, цитирани от "Скрийн дейли", пише БТА.

