TOП ХИП-ХОП И ГРАЙМ ЗВЕЗДАТА SKEPTA В ПЛОВДИВ НА 15 ЮЛИ

Британският рапър и топ музикален продуцент Skepta пристига в Пловдив с хитовете, оформили цяла хип-хоп и грайм епоха, за да се качи на сцената на Гребната база на 15 юли за своето първо участие пред българската публика. Билетите за концерта на Skepta са в продажба на www.ticketstation.bg на цени от 50 до 100 лв.

Определяйки стандартите не само за музиката в родната си Великобритания, но и за цялата съвременна британска култура по света, Skepta се утвърждава като един от най-важните и влиятелни артисти в музикалната индустрия днес. Благодарение на оригиналното си звучене и интригуващите и пълни с енергия изпълнения и като продуцент, и като МС, Skepta увлича многобройна и многообразна публика. С редица успешни песни, сред които Shutdown, No Security, All Eyes On Me, Man, Nirvana и други, рапърът получава три номинации за наградите BRIT и печели награда Mercury за албум на годината за Konnichiwa през 2016.

Повече от петнадесет години, откакто изгрява на сцената, гладът и желанието на Skepta за експерименти и алтернативни форми на изява не са намалели. През 2020 издава Insomnia, съвместнoто си LP с британските артисти Chip и Yung Adz. Суровият му честен емблематичен звук намира лесно нова публика чрез топ колаборации с A$AP Rocky, Drake, Pharrell Williams, Kanye West, Blood Orange, Wiz Khalifa и изпълнявайки впечатляващи лайв сетове по целия свят. Най-после Skepta нашествието достигна и до България за първия си сет у нас като част от SOLAR PLOVDIV 2022.

Skepta е от артистите с положително влияние и добър пример за своите фенове и отвъд чисто музикалния аспект. Роденият в нигерийско семейство с четири деца като Joseph Junior Adenuga, той не забравя корените си и през 2016 в ролята си на културен посланик, помага на баща си да построи детска площадка в Нигерия за местни деца с идеята да открият своите нови таланти. Skepta участва и в създаването на младежки музикален център в родния си град Тотнъм в Северен Лондон.

Билетите за концерта на Skepta са в продажба на Ticketstation и са на цени от 50 до 100 лв. Проектът е част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив – Европейска столица на културата.

Още информация може да намерите в събитието във Facebook, както и на festteam.bg и yaltaclub.com.