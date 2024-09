The Omnific се присъединяват към концерта на TesseracT

След като вече спечелиха сърцата на феновете с дебютния "Escapades" (2021), който достигна Номер 3 в класацията на Australian AIR, The Omnific са готови да покорят света и България. Триото, състоящо се от Matt Fack и Toby Peterson-Stewart (бас) и Jerome Lematua (барабани), създава необикновен пъзел, чиито парчета се смесват в прогресив, джент, фънк звуков пейзаж. Бандата ще се качи първа на сцената на 19-ти януари 2025 в Pirotska 5 Event Center, следвана от Novelists и британските прогресив метъл изпълнители – TesseracT. Билети за концерта може да откриете в мрежата на ticketstation.bg.

Припомняме, че концертът на TesseracT по покана на Fest Team, е част турнето War of Being Part II и е първо гостуване на джент прогресив бандата от Великобритания у нас.

The Omnific са австралийска прогресив/джент банда, създадена през 2016-та година. След издаването на три EP-та – „Sonorous“ (2016), „Kismet“ (2017), „The Minds Eye“ (2019) - групата привлече интереса на феновете от всички краища на света, а “Metal Hammer” ги определя като „светлото бъдеще на инструменталната сцена”.

С многобройни хедлайн турнета в Австралия, The Omnific са споделяли сцената с банди Polyphia, The Hu, Between The Buried And Me, Galactic Empire, Ne Obliviscaris, Twelve Foot Ninja, Cog и Circles А в края на 2023 г. The Omnific направиха световно турне с 46 дати, “Phat Mackerel World Tour“, обхващащо Австралия, Европа, Обединеното кралство , САЩ и Канада; включително фестивали като BIGSOUND (AU), Reeperbahn (DE) и Euroblast (DE).

Дебютният им запис от 2021 г. “Escapades (Wild Thing Records)” постигна значително международно признание, достигайки номер 3 в класациите за независими албуми на Australian AIR. “Escapades” е албум за тези, които искат да бъдат предизвикани, и за тези, които искат да бъдат потопени в една по-различна атмосфера, която ще ги отведе до еуфория и меланхолия.

Концертът им е на 19 януари 2025 преди на сцената на Pirotska 5 Event Center да се качат Novelists и TesseracT.

Aктуални новини за събитията в портфолиото на Fest Team можете да намерите на: festteam.bg и ticketstation.bg, в събитието и в социалните мрежи с най-актуална информация.





