Световната истерия за турнето на Louis Tomlinson обзема и България

Само седмица след официалната новина за мащабното 2023 турне на Louis Tomlinson, което включва и София на 18 септември, настъпи масов фурор в мрежата. Вокалистът и основен автор на музиката на сензационните One Direction, Луи идва за пръв път в София на 18 септември 2023 година за концерт, част от турнето „Faith in the Future“ и вълненията обхващат не само тийнейджърите, но и техните родители.

За да се избегнат истерията, виртуалните опашки и притесненията на феновете, Fest Team, в партньорство с най-голямата компания за събития в света Live Nation, въвежда и нов механизъм, за да улесни най-големите почитатели на британската звезда да се сдобият с билет за концерта му в София на 18 септември. Освен чрез членство във фен клуба на Louis Tomlinson, феновете ще могат предварително да се регистрират на Fest Team, за да са сред първите с билети за първия концерт на артиста у нас.

“Очакват се интензивни онлайн продажби за концертите на Louis Tomlinson. Наши европейски партньори ни сигнализираха за високия интерес към тур датите в цяла Европа, буквално цялата мрежа „жужи“ на тема „Луи“. Взели сме всички необходими мерки да предотвратим натоварване на канала за продажба Ticketstation, познато от миналата година със sold out концерти, с нови системи за сигурност срещу ботовете и агенти на сайтове за препродажба. Препоръчваме предварителна регистрация, за да се спести време и за повече сигурност на покупката,“ коментират организаторите.

В специална подкатегория на сайта на Fest Team още днес в 17:00 стартира предварителната регистрация. При попълване на данните си в сряда сутрин потребителите ще получат уникален код, с който могат ще могат първи да си купят от билетите от предварителната продажба, която започва в 11:00 на 19 октомври в цял свят.

Събитието във фейсбук е тук: Louis Tomlinson в България . Билетите за концерта на Louis Tomlinson ще бъдат налични от 19 октомври в 11:00, когато стартира предварителната и ексклузивна продажба за членовете на Fest Club и на фен клуба на артиста, а в масова продажба и на цени от 80 до 120 лв. влизат от 21 октомври в мрежата на Ticketstation.

Информация за всички предстоящи събития на Fest Team може да намерите на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи.