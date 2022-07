Стефан Еленков преди Hills of Rock: Slipknot, Mercyful Fate и Sabaton идват в Пловдив

Нашите концерти и фестивали винаги създават положителни емоции, казва основателят и изпълнителен директор на Фест Тийм в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

Стефан Еленков е основател и изпълнителен директор на Fest Team/Фест Тийм ЕООД. Той има над две десетилетия опит в организирането на събития в България, които събират над 100 000 души годишно. Fest Team е промоутърска компания, създадена през 2021 година, която организира музикални и танцови събития, концерти и фестивали. С многогодишния си опит в създаването на цифрово и социално съдържани Fest Team изгражда и предлага 3600 - градусови решения за своите и за партньорските събития.

В богатото портфолио на компанията влизат повече от 15 издания на Fanta Dance Festival - един от най-големите танцови салса фестивали в България и Европа, фестивалът Spirit of Burgas и актуалните издания на фестивала Hills of Rock, като от самия му старт в партньорство със СМЕ, а вече и самостоятелно като Fest Team. Дейността є е насочена основно към българската аудитория и в частност към чуждестранната. Работата на екипа се отличава с високо-качественото изпълнение на проектите, в следването на европейските тенденции и стандарти. В партньорство с други промоутърски компании Fest Team участва в реализирането на някои от най-големите концерти в страната: Стинг в Пловдив, "Five Finger Death Punch", "Papa Roach", Брайън Адамс, Том Джонс в Пловдив и други. От 2020 година Fest Team е предпочитаният партньор от водещата световна компания за развлечения на живо Live Nation за България.

- Господин Еленков, как Hills of rock промени културния календар в страната?

- Промени го в положителна насока. След две години пауза това реално е първото голямо рок събитие в София. Ефектът, който имаше върху публиката, е изключително позитивен. Отзивите са изключително добри, всички са щастливи. Вярвам, че Hills of rock има огромен потенциал и ще претърпи голямо развитие в бъдеще. Оригиналният Hills of Rock в Пловдив, чието първо издание беше през 2017-а, успя да възроди големите рок фестивали - преди това имаше и Sofia Rocks и Kavarna Rock, но след няколко издания бяха прекратени и феновете бяха позагубили надежда, че в България ще се организира голям рок фестивал. Точно тогава се появи Hills of Rock в Пловдив - и още с първото си издание беше изключително успешен. Няма да скрия, че до огромна степен това се дължеше и на общината в Пловдив. Бяха спечелили привилегията да бъдат Европейска столица на културата и тогавашното ръководство на града прояви желание в Пловдив да има голямо събитие, което да го популяризира не само сред българската, но и сред международната публика.

- Защо решихте да се разраснете като проведете фестивала и в София?

- След двете години пауза смятаме, че хората в България заслужават повече от този фестивал. Имахме възможност да осигурим големи групи - Placebo, Five Finger Death Punch. И тъй като имахме желание да започнем нещо и в София, за нас това ни се стори добра възможност и затова добавихме ново издание.

- Какво предвижда програмата на Hills of rock Пловдив?

- Най-важното - Slipknot. След две отменени европейскитурнета най-накрая идват - и този концерт ще се случи. Първоначално имахме ангажимент с тях през нашите партньори от Live Nation, които са най-голяма промоутърска организация в света. После се включи немска агенция, "Кобра", която пое проекта. Ние просто станахме част от турнето на Slipknot, което освен Гърция, вече включва и България. Всичко се получипо естествен път, нямаше проблеми. Mercyful Fate, които с оригиналния си вокал никога не са идвали в България, сега също се присъединяват. Sabaton е група, която винаги е имала успех в България и има много лоялни фенове. Радвам се, че след като записаха новия си албум, в който дори има и песен за България, ще дойдат и ще я изпълнят на живо.

- Какъв е отзвукът в чужбина? Какви са коментарите на чуждестранните гости, участващи в Hills of rock?

- Ние, като организатори на големи музикални събития, имахме може би единственото в света музикално събитие за 2020-а: SPICE Music Festival. Артистите реагираха възторжено - споделиха, че се чувстват невероятно, защото отново имат възможност да свирят на сцена. Бяха въодушевени, че отново се зареждат с енергията от публиката, че пак пътуват. Хората не могат да живеят дълго в изолация, не са пригодени за това. В момента, в който нещата се поотпушиха, освен SPICE през 2021-ва организирахме и един чисто нов фестивал в България - ARTE Festival, първият семеен български фестивал. Видяхме във всички огромен ентусиазъм, огромно желание нещата да се получават и те всъщност наистина се получиха.

- Колко време ви отнема подготовката за Hills of Rock?

- Обикновено започваме подготовката за следващото издание още в първия ден след финала на предишното. Вече обявихме, че през 2023-а отново ще има софийско издание на Hills of Rock. Работим по ангажимента на групи за София и Пловдив. Време за губене няма. В Европа интересът към музикалните фестивали и групите става все по-голям. Вече не всяка държава, а всеки град иска турнето да мине през неговите сцени. Мощни музикални фестивали има в почти всеки град, който е с над 200-300 хиляди жители. Конкуренцията е голяма - ако не свършиш работата си навреме, рискуваш да останеш без големи групи и хедлайнери. От близо два месеца ангажираме артисти за 2023-а. Така че отговорът на вашия въпрос е: подготовката за всяко издание на Hills of Rock продължава между 12 и 14 месеца.

- Какви са най-големите предизвикателства?

- Най-големите предизвикателства винаги са свързани с откриването на правилните артисти, които да откликнат на офертата. Защото, както знаем, ние няма как да се конкурираме с държави като Германия и Австрия, нито дори със Сърбия и Румъния. Всички те имат стабилни традиции в организирането на фестивали и могат да предложат наистина много добри условия на артистите. Естествено и логично е да бъдат с предимство - да бъдат предпочетени пред нас. Но България се намира на стратегически добро място - и когато една група реши да посети Сърбия, Румъния или Гърция, имаме шанс да влезем в графика й. Мисля, че това е най-голямото ни предизвикателство. Нямаме проблем във всичко останало, което е свързано с изграждането на инфраструктурата, с маркетинга, рекламата, охраната - работим успешно с партньорите си повече от пет години. Нещата ни се получават лесно и приятно.

- Подкрепя ли изпълнителната и местната власт подобни културни събития?

- Извън столицата - да. В Пловдив, Бургас и Велинград срещаме чудесно разбиране. За съжаление в София нещата не стоят по този начин. Нямам идея дали това е така по някаква политическа причина или е заради това, че в София тези събития се възприемат различно. След всички разговори, които сме водили в общината с кметовете и заместник-кметовете, резултатът е абсолютно нулев. Те не проявяват никакъв интерес към големите събития и ние се справяме почти изцяло сами. Естествено, когато трябва да се даде разрешително за събитие или да се съдейства за полиция, го правят. Но това по-скоро е формален акт - и няма нищо общо с подкрепата и с огромните средства, каквито получават рок фестивалите в Будапеща, Нови Сад или Клуж. А финансовите анализи и резултати в Пловдив, Бургас и Велинград показват винаги едно и също - за всеки инвестиран общински лев в касата на самия град приходите се умножават по десет. Ако едно събитие бъде подкрепено със 100 000 лева, в общината ще влязат десет пъти по толкова под формата на такси и данъци, включително от търговците и хотелиерите. А представяте ли си какво ще стане, ако общината даде един милион евро за истински голям фестивал с посещаемост от 50-60 хиляди човека? Представяте ли си каква възвръщаемост би имала за града. А ние знаем как да го направим, не сме някакви случайни хора без опит в тактиката и стратегията на големи събития и фестивали. Но за съжаление общинската администрация в София е глуха за подобни инициативи.

- Планирате ли да провеждате фестивала и в други градове?

- Водим разговори с два града за 2023-а. Не искам да споменавам имена, за да няма напразни очаквания. Да, планираме разширение, но затова по-скоро ще си говорим в близко бъдеще.

- Как виждате бъдещето на фестивала?

- Напред и нагоре! Все по-голям, все по-мащабен, все повече посетители, все по-големи групи.

- Какво още да очакваме от Fest team тази година?

- Освен Hills or Rock правим и SPICE Music Festival, който ще бъде в Бургас в началото на август. Концертът на Arctic Monkeys, който е най-бързо продаденото събитие в историята на България - за по-малко от 4 часа всички билети бяха разграбени. Разбира се и Джейсън Деруло - това ще бъде съвсем нова стилистка, съвсем нов вид концерт, който също ще се случи на пристанището в Бургас. Предстои и второто издание на ARTE Feastival, който ще в във Велинград. За следващата година сме планирали грандиозен концерт на Ерос Рамацоти в Арена Армеец по случай издаването на новия му албум. Да сме живи и здрави, хората да мислят с добро да се забавляват. Даваме им възможност да се заредят с позитивна енергияи поне за няколко часа да се освободят от негативните емоции, които нонстоп ни заливат от медиите. Навсякъде се говори най-вече за проблемните неща и много малко за положителните. Нека се опитаме да сме усмихнати - за да ни бъде по-лесно в и без това трудното ни всекидневие.