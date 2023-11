Почина обичан певец, фронтмен на знакова британска група

Певецът-композитор и фронтмен на "The Pogues" Шейн Макгоуън почина на 65-годишна възраст след влошено здраве и престой в болница, предаде Би Би Си.

Музикантът, чиито хитове включват "Fairytale of New York" от 1988 г. и "A Pair of Brown Eyes", не се чувстваше добре от известно време. Той имаше и проблеми с наркотиците и алкохола.

Съпругата му Виктория Мери Кларк каза, че Шей е бил целия ѝ свят. Та написа в Instagram: "Не знам как да кажа това, така че просто ще го кажа. Шейн... отиде при Исус и Мария и красивата му майка Тереза." Тя допълни, че "той винаги ще бъде светлината, която държа пред себе си и мярката на моите мечти, любовта на живота ми, и най-красивата душа, и красивият ангел, и Слънцето, и Луната, и началото и края на всичко".

В изявление на говорителя на музиканта бе потвърдено, че той е починал тихо, на 30-ти ноември, а до него са били съпругата и сестра му, пише Нова.

Шейн Макгоуън е роден в Кент, в семейство на ирландски имигранти. Той създава групата "The Pogues" и е нейн фронтмен от 1982 г. до разпрадането на бандата през 2014 г.

През 2018 г. е удостоен с награда за цялостно творчество на парти по повод 60-ия рожден ден в Националната концертна зала в Дъблин.

Документалният филм за живота му "Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan" бе издаден през 2020 г. Той беше близък приятел с ирландската певица Шинейд О'Конър, която почина през юли.

