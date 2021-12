Музикални звезди в битка за "Оскар"

Бионсе, Jay-Z и Ариана Гранде участват в надпреварата за "Оскар" за най-добра оригинална песен, съобщи АФП.

Баладата "Be Alive" на поп суперзвездата Бионсе - написана за биографичния филм "King Richard," разказващ за бащата на Серена и Винъс Уилямс (в ролята Уил Смит) - беше включена в списъка от 15 песни, които ще бъдат намалени до пет преди връчването на наградите "Оскар" през март.

Бионсе ще се състезава със съпруга си Jay-Z, който продуцира уестърна на Netflix "The Harder They Fall" и си партнира с Kid Cudi в изпълнението на песента "Guns Go Bang" от филма.

Гранде се появява в сатирата "Don't Look Up", в която героинята ѝ - поп звезда пее "Just Look Up", умолявайки обществеността да приеме сериозно предстоящата заплаха от комета, която лети към Земята.

Тематичната песен на Били Айлиш от последния филм за агент 007 "No Time To Die" също попадна в списъка.

Сред претендентите е и хитът "Dos Oruguitas" от анимационния филм на Disney "Encanto" - песен, композирана от автора на бродуейските мюзикъли „Hamilton“ и „In the Heights“ Лин-Мануел Миранда. Той се нуждае само от "Оскар", за да завърши мечтаната от всеки музикант колекция от наградите EGOT - "Еми", "Грами", "Оскар", "Тони".