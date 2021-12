Култова група шокира феновете, ето кога спира да пише музика

Фронтменът на "Coldplay" Крис Мартин обяви в четвъртък, че легендарната група ще се откаже от дейността си и ще спре да издава нова музика на 25-годишнината си през 2025 г.

Мартин каза пред BBC: "Мисля, че имаме още три години. Последният ни реален запис ще излезе в края на 2025 г. И мисля, че след това ще правим само турнета. Може би ще правим някакви съвместни неща, но каталогът на "Coldplay", така да се каже, приключва тогава".

Съкрушени фенове заляха социалните мрежи, като заявиха, че е твърде рано да се отказват.

Създадени през 1996 г. в Лондон, "Coldplay" пускат първия си албум "Parachutes" през 2000 г. Оттогава те издават 9 албума и печелят 7 награди "Грами". През октомври 2021 г. групата издаде нов албум "Music of the Spheres" и колекция от предишните си хитове, преработени в сътрудничество с кей поп сензацията BTS (Bangtan Boys) в "My Universe".

Британската група "Coldplay" в състав Крис Мартин, Джони Бъкланд, Гай Бериман и Уил Чемпиън се прослави през 2000-та година. сред многобройните им хитове са "A Sky Full of Stars", "Hymn For the Weekend", "Clocks", "Viva La Vida" и други.