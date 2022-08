Исторически първи концерт на ARCTIC MONKEYS в България (СНИМКИ)

Чакането си заслужаваше – и музиканти, и публика дадоха най-доброто от себе си

Хиляди хора сътвориха история заедно с Arctic Monkeys снощи на пристанището в Бургас. От първия акорд на Do I Wanna Know?, с което шефилдската четворка откри първия си концерт в България, до биса с No. 1 Party Anthem, I Bet You Look Good on the Dancefloor и R U Mine? хиляди гърла пяха, пищяха екзалтирано, скандираха името на фронтмена на групата и доказаха, че младата родна публика е адекватна на европейската.

Още от 7 сутринта нетърпеливи фенове бяха окупирали алеята към пристанището в морския град, за да си запазят места най-близо до своите идоли, които идваха за своя първи и напълно разпродаден концерт в България по покана на Fest Team. Посрещна ги град, жужащ от вълнение, препълнени хотели и хиляди усмихнати млади хора с тениски на Arctic Monkeys. Концерт oт такъв мащаб не е случвал в Бургас от гостуването на Robbie Williams на Spirit of Burgas през 2015, споделят местните. Мини фестивала откриха родните Jeremy? и младата ирландска банда начело със сина на Bono от U2, Inhaler.

Веднага след тях, 90 минути „златен Arctic Monkeys“ сет представиха британците, които след шест студийни и един лайв албума, най-после дебютираха и на родна сцена и то в своята сила и световна актуалност.

Горещото лято на Fest Team продължава с Jason Derulo в Бургас тази неделя, 14 август и ARTE Feastival oт 26 до 28 август във Велинград.

Билети: https://ticketstation.bg/, а новини за всички предстоящи събития може да намерите на festteam.bg, ticketstation.bg и във Facebook.