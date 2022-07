Hills of Rock – Sofia Edition 2022 с летящ старт от Парка на летище София

Вече се продават билети за изданието догодина

Първото издание на HILLS OF ROCK – Sofia Edition се отбеляза на фестивалната карта на България с летящ старт и перфектната комбинация от страхотно време, отлична организация, топ локация и пълен лайнъп с артисти от разнообразните рок поджанрове.

След двугодишна пауза най-мащабният български рок фестивал се завърна с пълна сила и не едно, а – две издания за 2022. Рок и метъл за почти всеки меломански вкус и забележителна програма на артисти от електронния жанр два дни огласяха амбициозната нова фестивална локация у нас - Парка на летище София. Приятна и разнообразна селекция от храни, питиета, мърчандайз и допълващи фестивални активности бяха на разположение на хилядите усмихнати фенове, които избраха да станат част от първото издание на фестивала.

В един уикенд публиката видя култовите SISTERS OF MERCY и PLACEBO, балканските парти ска машини DUBIOZAKOLEKTIV, BAZZOOKAS, KOZA MOSTRA, любимата българска банда ОDD CREW, джипси-пънк бандата KULTUR SHOCK, шведитe SOLENCE, метъл кор урагана ILL NIÑO игрупата с повече от 3 милиарда слушания в мрежата и милиони последователи у нас и по цял свят - FIVE FINGER DEATH PUNCH на сцената от HILLS OF ROCK – Sofia Edition. Приятна селекция от храни, питиета, мърчандайз и допълващи фестивални активности бяха на разположение на хилядите, които избраха да станат част от първото издание на събитието.

По стандартите на всеки уважаващ себе си фестивал, Fest Team вече пусна промобилетите „на тъмно“ на Ticket Station Bulgaria за следващото издание на HILLS OF ROCK - SOFIA EDITION през 2023. Припомняме, че към момента точни дати, артисти или местоположение в София за следващото издание НЕ СА ИЗВЕСТНИ. Но при обявяването на тези детайли, потребителите разполага с 30 дни да върнат билета си, в случай, че желаят точно това. Промобилети се продават и на разсрочено плащане с 0% оскъпяване тук.

Снимки от официалните фотографи на Fest Team Орлин Николов и Илиян Ружинза HILLS OF ROCK, може да намерите тук.

Припомняме, че това е само началото на фестивалното рок лято, а кулминацията на HILLS OF ROCK предстои в Пловдив от 21 до 23 юли на със SLIPKNOT, MERCYFUL FATE, SABATON и още повече от 40 артиста.

