CHICAGO покори София

Легендарният мюзикъл CHICAGO изгря на сцената на Зала 1 в НДК снощи и остави публиката безмълвна, а финалът бе посрещнат с бурни аплодисменти. Първото представление от българската спирка на световното турне беше истински триумф – класика, стил и звезден блясък в едно незабравимо шоу, което пренесе зрителите в златната епоха на джаза, престъпленията и славата.

София се превърна в CHICAGO с първия спектакъл, част от европейското турне на най-дълго играния американски мюзикъл в историята. Публиката остана запленена от класата, сценичния размах, оригиналната хореография на Боб Фоси и звездния актьорски състав от Бродуей и Уест Енд. Сред тях бяха британската актриса Мишел Антробъс, която вече над 17 години изпълнява ролята на Велма Кели в международните турнета на Chicago, както и гръцката звезда Надя Бул – първата гръцка актриса, стъпила на Бродуей, където играе Рокси Харт.

Историята на Рокси Харт, млада танцьорка, попаднала в центъра на скандален съдебен процес, бе представена с елегантност, хумор и социална ирония. Хипнотизираща хореография, брилянтни изпълнения на световни звезди и любими песни като „All That Jazz“, „Cell Block Tango“ и „Razzle Dazzle“ прозвучаха на живо, а сценичната реализация порази с точност, стил и класа.

Зрителите, които пропуснаха вчерашното представление, имат последна възможност днес да се потопят в тази незабравима история от американския град.

На 22 май, в Зала 1 на НДК, ще се играят двете заключителни представления: от 14:30 ч. и от 20:00 ч. Вратите се отварят съответно в 13:45 ч. и 19:15 ч. Спектакълът е с продължителност 2 часа и 30 минути, включително антракт от 20 минути. Организаторите препоръчват зрителите да предвидят достатъчно време за пристигане и настаняване, както и да използват градски транспорт, тъй като паркоместата в района са ограничени. Билетите могат да бъдат сканирани директно от мобилен телефон – разпечатване не е необходимо.

CHICAGO е носител на шест награди „Тони“, две „Оливие“ и една „Грами“. Не пропускайте последния шанс да преживеете тази световна сензация на живо.

It’s showtime, baby. And all that jazz…

Ограничено количество билети все още е налично на www.ticketstation.bg, www.eventim.bg и на място – в Билетен център НДК.











