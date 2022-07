Бандата Me and my devil с нов сингъл

Me And My Devil пускат чисто нов сингъл само два месеца, след като представиха дебютния си албум. Suffer My Pride насочва в любопитна нова посока феновете на бандата – с повече синт решения, достатъчно тежък бийт и заразителни припеви, чиито корени могат да бъдат проследени назад до златните години на ню уейв тренда. Групата продължава да следва посоката на музикалното си пътешествие с различни по стил парчета, без да изневерява на характерния си плътен звук и пъстрота.

Видеото към Suffer My Pride е увличаща градска бохемска история с отворен край и разкрива предисторията на един от първите сингли на Me And My Devil – Kotor. В него отново блести талантливата Славена Зайкова, позната от театралната постановка „Одисей“ и сериала „Татковци“ и от … изкусителната целувка с Ирина Митева в клипа на Kotor.

Режисьор на видеото към Suffer My Pride, което излиза днес в YouTube канала на Me And My Devil, е Ангел Каспарянов, чиито идеи стоят и зад клиповете на Kotor, If, Oceanbag и Rebel God.

Музиката на Ме Аnd My Devil с увличаща дяволска страст превръща всеки техен лайв в съпреживяване на живо, което не трябва да се изпуска. Съвсем скоро бандата ще обяви дати за предстоящите си клубни изяви през есента, а след това – ще се фокусира върху работата си в студио по втория албум, който се очаква в началото на 2023 г.

Ме Аnd My Devil е и първото официално обявено име от програмата на второто издание на REBEL REBEL Vol. 2. Музикалният фестивал, който среща публиката с най-добрите алтернативни български банди, се случва с подкрепата и енергията на Projector Plus и ще се проведе на 10 и 11 септември в София. Билети вече се продават в мрежата на bilet.bg.



Тук можете да чуете Suffer my pride - https://www.youtube.com/watch?v=EyY_d7KCsmk&feature=emb_logo

Me And My Devil са Васил Първановски /китари, вокали/, Ангел Каспарянов /вокали/, Мартин Стоянов /бас/ и Деян Драгиев – Даката /барабани/.

