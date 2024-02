Проф. Христо Смоленов: Предците ни са управлявали Шумер 128 години

Космическите пропорции са кодирани в Мадарския конник, гените ни се откриват от Месопотамия до Италия, казва в специално интервю за вестник СТАНДАРТ проф. Христо Смоленов

Проф. Христо Смоленов е български общественик, учен, изследовател и експерт по антитероризъм. Завършил е Московския държавен университет "Ломоносов". През 1991 г. е стипендиант на фондация "Александър фон Хумболт" в Германия, а преди това гост-професор в Университета на Монреал (Канада) и и в Католическия университет на Америка във Вашингтон. Специалист по логика и методология на науката - занимава се с решения в нестандартни ситуации. Почетен професор във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" във Варна.

Книгите на проф. Христо Смоленов, в които той извежда тезата, че културата Варна е първата цивилизация на света, преживяла Потопа и намерила продължение в Месопотамия и в Египет, са основа за три филма на "National Geographic" и на по един на "Discovery Channel", " Viasat History" и южнокорейската образователна телевизия. Най-новият филм, направен от Bels College е Първата космическа мяра на Земята (The First Cosmic Measure on Earth).

В свещените земи на нашата България, се формира метриката на древния свят

Оказахме твърде толерантни към чуждите опити да ни отродовяват от великите моменти

Имената Дуранкулак и Балкан имат шумерски произход

Царският лакът се открива във Варненското злато 2000 години преди великата египетска пирамида

Мерките на Нипур са в Тронната зала в Плиска

Гордея се с младите българи. Те са интелигентни, устойчиви и със здрави ценности

- Проф. Смоленов, като че ли ние, българите, прекалено бързо се разделяме с красивите си умове и ги забравяме. Покрай новините за сглобката, някак почти незабелязано мина скръбната вест, че ни напусна поредният виден археолог. Жената, открила гроба на деспот Слав - проф. Виолета Нешева. Днес не чувам почти никой да говори за проф. Божидар Димитров, нито за проф. Петко Димитров. Какво се случва? Толкова ли сме късопаметни или просто цялата ни национална памет е в режим "delete".

- За радост националната ни памет има своите изразни средства и своите позиции, от които не е отстъпвала. Включително "Епопея на забравените" - това велико произведение на Вазов.

Но малцина знаят, че Ловешката крепост, например, се е държала десетки години след падането на България под турско робство. Защо това не се изучава в българските училища?! Защо тезата, че сме първата световна цивилизация не си е пробила път сред тези, които трябва да учат на национално достойнство младите българи?!

- Какво е Вашето обяснение?

- Защото като че ли сме взети на мушката в един голям заговор за превръщането ни в евробройлери. Не ме разбирайте погрешно - аз не съм евроскептик, аз съм фанатик на тема евроинтеграция. Но смятам че интегрирането на всички европейски народи в рамките на ЕС не може да е с изтриване на националните им различия, на националната им памет и на националното достойнство в ползата на друга пазарна схема. Ето тук е голямата битка. Ние се оказахме твърде толерантни към чуждите опити да ни отродовяват от великите моменти - от звездните мигове в нашата история.

Велики хора като акад. Сендов бяха забравени. Като акад. Воденичаров - нашият прекрасен председател на БАН отпреди няколко години. Петко Димитров, Божидар Димитров - хора, които имат принос за нашето самосъзнание, за самочувствието ни.

- Нека се спрем на приноса на проф. Петко Димитров и да се върнем Чинията на Ной. 40 години след това откритие - какъв е съвременният прочит? Дали това е епохално събитие, което ще пренапише световната история или така, както Ной е спасил тогавашния свят, сега ние, откривайки този предмет, ще се върнем към времето на духовността?

- Много дълбок въпрос. Той е свързан с моите изследвания за връзката между цивилизацията Варна, Стара Загора и много други центрове на цивилизационно присъствие в България. Затова наричам тази цивилизация Варна-Загора. В Стара Загора са най-древните неолитни жилища в Европа. Имаме керамични шедьоври, които са със същата метрика като във Варненския некропол.

- Обяснете за нашите зрители, слушатели и читатели символиката на свещената метрика.

- Имаме откритието, че мярата, наречена 2000 години по-късно Царски лакът, присъства не само в златната плоча от Варненския некропол, но и в златно-керамичната купа от там. А също и в артефактите от Музея на неолитните жилища в Стара Загора. Става дума за единна и много по-мощна култура, която не се свежда до племенни граници. И до прищявката да се оформят с определен размер златни, керамични, медни съдове.

- С какво още е уникална културата Загора?

- Знаете ли Стара Загора дава за времето на неолита по 1000 тона чиста мед, което е феноменален резултат за една индустриална революция, ставаща по нашите земи.

- Какво открихте в керамично-златната купа от Варна?

- На нея успях да моделирам доказателства на Питагоровата теорема - 4000 г. преди да се роди Питагор. 1500 години този подход триумфира във ведическата математика, но виждате - 1500 г. преди ведите, 1500 г. преди Шумер, 2000 г. преди египетската велика пирамида. Тук, в свещените земи на нашата България, се формира метриката на древния свят. Мярата, която се превръща в свещена - т.нар. Царски лакът. Той присъства в мерките на Сфинкса и на пирамидите.

- Обяснете Царския лакът за онези, които не са наясно с пропорциите във Варненското злато. Вие го наричате шедьовър, защото древните майстори от цивилизацията Варна - Загора са били наясно и с числото Пи, и с числото Фи. Как го доказвате?

- Метриката на Чинията на Ной отговаря на метриката на керамично-златната купа. Чинията е открита в морето на 65 км разстояние от брега и на 95 м дълбочина. Но се оказва, че нейният радиус е точно равен на дължината на златната плоча от Варненския некропол. Точността е до милиметри.

- Как си го обяснявате?

- С факта, че този стандарт вече е съществувал. Този стандарт вече е бил свещен - превърнат в обединителната връзка за варненското злато, старозагорската керамика и бъдещите, бих казал, египетски сфинкс, пирамиди. Тази мяра отразява една космична закономерност, една космична мяра. И е свързана със забележете една десетомилионна част от Лунния екваториален радиус.

Когато такива съответствия се окажат не едно и две, а десетки, и са свързани с размерите на космически обекти, каквито ги дава съвременната астрономия, разбираш, че това не може да е случайно.

- Тоест, не сме изгубили тази космическа мярка?

- Не сме. Нещо повече - тя присъства и в шедьоврите от дълбоката древност, и в големите постижения на съвременната наука. Което означава, че законите, по които творят хората днес, са същите, по които са го правели и преди 7000 и повече години. Законите, по които твори самата природа или Бог от природата са едни и същи. Логиката на тези закони е една и съща и тя може да се изрази с великите константи на съвременната наука - числото Пи и числото Фи, златното сечение. Нашият интелект има по-висш партньор в лицето на една космическа интелигентност. За пръв тук, в нашите земи, се осъществява този велик контакт между човешката креативност и тази, която произвежда небесните обекти такива, каквито са с тези размери, които са.

- Доколко е вярно това, което твърдите, че Шумерската цивилизация започва от тук - от нашите земи.

- Ще ви върна към едно велико откритие на един американски археолог - проф. Хилпрехт, който в началото на 20 век, от 1900 г., ръководи експедиция на университета в Пенсилвания в Месопотамия. Там, където е бил Шумер. Там, където е свещеният град Нипур. Това е човекът, който открива библиотеката на Нипур. В нея намираме феноменални неща, които ни засягат пряко. Защото кутигурите - кутите - нашите далечни прадеди, са описани в тази библиотека като династия, управлявала Шумер 128 години. Нещо повече, династия, с която е свързан един удивителен социален подвиг. Забраната за робовладението, която кутигурите въвеждат в Шумер, след като превземат свещената столица Нипур. Но там, в тази невероятна книга, посветена на първото описание на потопа - 1500 до 2000 години преди да е започнато събирането на материалите за Библията, там става дума за магур. Това са корабите-къщи. "Ма" означава кораб, а "гур" - род, дом, къща.

- Каква е тайната на тези кораби?

- Шумерите са ги построили по повелята на бог Енки - добрият бог на Земята. Той ги посъветвал да построят цяла флота - засмолени, заслонени, хидроизолирани по същия начин, по който виждаме описанието на Ноевия ковчег. Но не един, а хиляди.

- Защо?

- В тях е оцелял народът на Шумер. Преодолял е ужаса от потопа. Намерих доказателства в археологическия музей в Анкара. Там има артефакт, идентичен с находките от Варненския некропол. Представлява две човечета хванати за ръка. Долните половини на телата им са лодки. Това технологично показва как тези хиляди кораби, свързани един с друг, са успели да преодолеят ужасите на потопа. Да гарантират оцеляването на тази цивилизация, която е дала ключови думи като Дуранкулак. "Дуранки" - означава хоризонт на шумерски. Мястото на срещата между небето "ан" и Земята "ки".

- "Балкан" също ли е шумерска дума?

- Твърдя го. Шумерският е аглутинативен език - с наслагване на срички се образуват думи и изречения. "Балкан" означава живият портал към небето. "Ан" е небе, "ка" е портал, "бал" е жив. Вижте колко е красиво това понятие като образ. "Мадара" пък е свещена земя.

- Това означава, че неслучайно точно там е Мадарският конник?

- Това е небесният конник, който по земния си път осъществява великия кръговрат на древните българи, започващи с цивилизацията на кутите, оцелели от опустошенията от потопа.

Точно в земите на България е оцеляла цивилизацията на онази древна хипотетична Атлантида. Оцеляла е велика цивилизация с велики научни и практически постижения. Заради климатичните изменения е започнала принудителна миграция на изток-югоизток през Мала Азия до Месопотамия. Разгърнала се е цивилизацията на кутите, цивилизацията на Шумер с много различни племена. Между другото, най-древният град в Месопотамия, най-древният шумерски град се нарича Ериду, което означава храм на далечните пътешественици или на далечните освободители. Защото "ду" означава на шумерски да съм добър, да пътешествам и да освобождавам. "Лу" означава хора. Така че "дуло" означава добрите хора или освободителите. Името на рода и народа Дуло, с което ние сме свързани, започва от тогава - от благодарната реакция на освободените роби, които са започнали да наричат своите освободители с името "дуло".

- И след това хапче на възторженост и гордост, което ни давате - че тук е била първата цивилизация, днес виждаме, че надписът на Мадарския конник избледнява. Не само заради съвременните климатични промени, но и заради безхаберието на хората. Защо не успяваме да ценим нашето културно наследство?

- Мадарският конник е глобален символ на България. И е в съзнанието и сърцата на всички българи по света. Удивително е, че размерите му са неслучайни. Дължината към височината на този барелеф е 6 нипурски лакътя към 5 шумерски лакътя.

- Връщаме се към космическите пропорции.

- Да. Защото мерната единица на Нипур е не само в Мадарския конник. Тя е вложена в основите на двореца в Плиска и в Тронната палата в Плиска? Това ни дава усещане, че се докосваме до чудеса. Ние трябва да имаме самочувствието на народ с невероятно древна история и с огромни приноси. С изключителна способност за оцеляване, с коктейл от гени... Най-голямата концентрация на тези гени е именно в Месопотамия. После в Италия. Това е откритието на акад. Гълъбов - нашият най-голям вирусолог и съответно специалист по ДНК анализ.

- Да се върнем към чудесата. И какво чудо е необходимо, за да се случи "Бранд България"? - Политическият ни елит трябва да носи отговорност пред нашия народ и да се страхува от неговата взискателност.

- Затова вдигнахме каузата "Бранд България" - за да ангажираме и младите хора.

- Аз се гордея с реакциите на младите хора спрямо древните истини за България. Знаете ли, че те са готови да работят и да се борят за тези древни истини.

- Така е.

- Какво бихте казал на тези млади хора. Какъв трябва да е наративът за България?

- Смел и без комплекси. Нас толкова дълго се опитват да ни комплексират отвън и с подставени лица отвътре. Да ни внушават едно принизено самочувствие и съответно мижаво поведение.

Толкова са интелигенти нашите млади хора, че превъзхождат тези, които трябва да ги оценяват. Толкова са устойчиви, такива здрави ценности са кодирани в тях. Просто ние сме длъжни да им помагаме да изявяват себе си, да закаляват себе си в битката за честта и достойнството на този велик и толкова древен народ.

- Ако трябва да изберете за тях един символ, който е най-краткият, но най-пълен разказ за България, какво ще посочите? Как ще съберете в едно и Варненското злато, и Мадарският конник и, и розата, и Розетата на Плиска?

- Аз ще изложа първо една екстремистка гледна точка. И после ще дам пример на нещо, което ще бъде прието, защото вече е прието - глобалният символ на България, Мадарският конник. Посланието е много по-дълбоко. Той всъщност показва небесният ход, небесната, космическата връзка на този велик кръговрат, който нашите прадеди са осъществили. Тук, на тази свещена земя с представителите на тази супер култура Варна-Стара Загора, е осъществен първият контакт с космическите мери и пропорции. Първото вникване във връзката между небето и земята, между космическата и човешката интелигентност. Ние сме единствената нация, която нарича човеците хора. Хора. Някой друг път ще говорим за връзката с бог Хор.

- Кое беше екстремисткото?

- Че тук се е осъществил първият контакт с космическите мери, първото им осмисляне. Не говоря за малки зелени човечета, а метафорично.

- За финал искам да Ви върна към вашите думи за земята, върху която вървим, за въздуха, който дишаме, гените, които имаме. Битката за България тепърва предстои. Какво искате да кажете и какво ни чака?

- В нашия свят, който върви към глобална идиотизация, е нужен отпор срещу тези сили, които искат да го нивелират, да обезсмислят личността и индивидуалния интелект, да ни превърнат в бройлери. Нужна е ментална съпротива срещу това. Тя започва като ментална съпротива и преминава през пречистването на българския народ в голямото противоречие между народ и общество. Знаете ли, има общества, които вредят на собствените си народи. У нас в момента е така. Затова или ще работим за здравето - менталното, физическото, цивилизационно на собствения си народ, или ще градим псевдо общества с външно финансиране. Но аз вярвам в българския народ. Той е оцелял през всички перипетии.

