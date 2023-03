Завърна се страхът от банкови фалити

* Провалите на Signature, SVB и Silvergate повлякоха домино от спадове на борсите

* В Европа спасяват втората по големина швейцарска банка

2008-а е годината, в която светът се изправи пред най-тежката финансова криза след Голямата депресия от първата половина на XX век. Преди повече от десетилетие кризата заплаши с колапс ключови финансови институции. Тогава правителствата в различните държави се опитаха да подпомогнат банките, но фондовите пазари се сринаха. В много региони бе засегнат и жилищният пазар, спадът в богатството на потребителите се оценява на трилиони долари, а намалената икономическа активност довежда до Световна икономическа криза и допринася за дълговата криза в еврозоната.

Началото на кризата започна с обявяването на банкрут от страна Lehman Brothers, след като Федералният резерв отказва искането му за финансова помощ. В същия ден е обявена продажбата на "Мерил Линч" на Bank of America.През последните години по-малко банки фалираха, отчасти и благодарение на по-строгите регулации, които бяха въведени след финансовата криза от 2008 г. Последната фалирала банка е от края на 2020 г., когато започна и пандемията от коронавирус. След неочакваните фалити в САЩ, страхове от начало на нова финансова криза се прокрадват сред много от хората, препатили от предишния финансов колапс. Дали ще станем свидетели на нова глобална финансова криза, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно - трябва да бъдем нащрек, за да не се окажем неподготвени. „Донякъде говорим за нещастно стечение на обстоятелствата. Но то определено ни показва, че през цялото време трябва да си наясно колко стабилен е портфейлът ти с активи", коментира анализаторът Александър Йокум.

На 8 март Silvergate Capital, централен кредитор на крипто индустрията, обяви, че ще прекрати дейността си и ще ликвидира своята банка. Това не предизвика особено голям отзвук.

Два дни по-късно обаче изненадващ фалит обяви сравнително малката Silicon Valley Bank /SVB, Ес Ви Би/, която се занимаваше предимно с финансиране на стартъп компании в Силициевата долина. Пред офисите й се извиха опашки, върнаха се и спомените за големия крах на Уолстрийт от 2008 г. Silicon Valley Bank, която е 16-а по големина в САЩ, бе затворена от регулаторите на 10 март. Федералната корпорация за застраховане на депозитите - Federal Deposit Insurance Corporation на САЩ, пое активите на "Силикон вели банк".

Това е най-големият банков фалит от краха на "Вашингтон мючуъл" (Washington Mutual) в разгара на финансовата криза от 2008 година, обявиха експертите.SVB имаше активи за 209 млрд. д. и 175,4 млрд. д. депозити към момента на фалита, посочва комисията в изявление. Засега не е известно колко от депозитите са над застрахования лимит от 250 000 долара. Ес Ви Би имаше големи инвестиции в технологичния сектор и има малка вероятност кризата да се разпространи в банковия сектор като цяло, предвид че големите банки имат достатъчно капитал, за да избегнат подобна ситуация, отбелязва АП.

Експертите обаче още не са напълно сигурни дали няма да повлече след себе си други финансови компании.След финансовата криза от 2008 година, много от премахнатите регулации в банковото дело бяха върнати. В резултат, финансовият сектор имаше сравнително спокойни 15 години. Сега бързият фалит води до притеснения дали няма скрити структурни слабости. Затова във Вашингтон обсъждат нов специализиран фонд, в който регулаторите да предпазят по-голяма част от депозитите в банките.

Страховете от финансова криза се засилиха, когато дойде новината, че регулаторите са затворили още една банка в САЩ, а друга получава финансова помощ. Signature Bank беше затворена от регулаторите в неделя - втори масивен банков фалит за три дни и третата банка, която спира дейността си след колапса на SVB и Silvergate.Signature и Silvergate бяха двете основни банки за крипто компании и почти половината от всички стартиращи фирми в САЩ, подкрепени от рисков капитал. Те държаха пари в Silicon Valley Bank, подкрепяха крипто фондове за рисков капитал и някои фирми за цифрови активи.

Базираната в Ню Йорк Signature беше изправена пред криза на доверието, след като в петък регулаторите поеха контрола върху средния кредитор SVB Financial Corp. Signature също се разклащаше от залог върху крипто банкирането, който се провали, след като секторът се срина и банковите регулатори предприеха строги мерки срещу излагането на кредиторите на цифрови активи. Провалът е третият по големина в историята на САЩ, пише bloombergtv.bg.

Банката бързаше да намери купувач или друго решение, за да подкрепи финансите си преди понеделник сутринта, но не успя да осъществи продажбата навреме, според източници на Bloomberg и The Wall Street Journal. Клиентите на Signature ще получат обратно всичките си депозити, включително пари над лимита от $250 000 за федерална депозитна застраховка, казаха банковите регулатори.

Signature стартира през 2001 г. и се представя на фирми и физически лица като алтернатива на големите банки. След финансовата криза кредиторът се разраства бързо и става любимец на инвеститорите. През 2018 г. Signature наема банкери, специализирани в крипто, като част от усилията да се разклони извън търговските недвижими имоти. Този фокус и специална платежна система за крипто компании помогнаха на банката да удвои депозитите за две години. В началото на 2022 г. около 27% от нейните депозити бяха от клиенти с цифрови активи. Към края на миналата година Signature има активи за 110 млрд. долара, което я нарежда на 29-та позиция сред банките в САЩ. Финансовата институция има депозити за 88 млрд. долара и приблизително 89.7% не са застраховани от федералната агенция Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Федералното правителство се намеси

Федералното правителство се намеси миналата неделя, за да гарантира всички депозити за вложителите на SVB и Signature. Това предизвика малък ръст на крипто пазарите, като биткойн и етер вдигнаха цените си с около 10%. Федералният резерв на САЩ направи съвместно изявление с Министерството на финансите и Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC), в което се посочва, че всички вложители на стартъп банката Silicon Valley Bank от Силициевата долина ще бъдат защитени и "никакви загуби няма да бъдат поети от данъкоплатеца". Министерството на финансите заяви, че ще предостави допълнително финансиране до 25 милиарда долара "на отговарящи на условията депозитарни институции, за да се гарантира, че банките имат способността да посрещнат нуждите на всичките си вложители". Средствата ще бъдат поставени в нова програма за банково срочно финансиране (BTFP) и ще бъдат предложени като заеми до една година. Федералният резерв заяви, че "не очаква, че ще е необходимо да се черпят средства от тези резервни фондове“. Фед настоя, че капиталовите и ликвидни позиции на банковата система на САЩ са силни и финансовата система на САЩ е устойчива.

В началото на миналата седмица американският президент Джо Байдън се зарече да потърси отговорност от онези, които са виновни за "бъркотията" във финансовата сфера. Джо Байдън посочи, че е разговарял с министъра на финансите Джанет Йелън и с директора на Националния икономически съвет Брайън Дийз за справяне с проблемите в Silicon Valley Bank и Signature Bank. "Доволен съм, че постигнаха решение, което защитава работниците, малкия бизнес, данъкоплатците и нашата финансова система“, каза той. Байдън обеща да продължи да настоява за по-строги регулации и по-силен надзор върху по-големите банки, "за да не сме отново в това положение".

Реакции в Лондон, Франкфурт и Брюксел

В Лондон финансовият министър и шефът на централаната банка казаха, че са имали срещи специално за Ес Ви Би и следят дали няма да има странични ефекти от фалита. „Фалитът на американската банка Ес Ви Би (SVB) не представлява опасност за финансовата стабилност в Германия”, увери германският надзорен орган за банковата система Бафин (Bafin), цитиран от Франс прес. Критичната ситуация с банка Ес Ви Би не представлява опасност за финансовата стабилност, тъй като тази банка няма системна значимост, посочи регулаторът. Бафин нареди дейностите на германското подразделение на Ес Ви Би, което е базирано във Франкфурт, да бъдат замразени.Германската централна банка Бундесбанк (Bundesbank) е събрала кризисния си екип, за да оцени евентуалните последици от фалита на SVB за местния пазар, макар че в Европа не се предвиждат спешни действия, предаде Ройтерс.

Въпреки това акциите на банките в еврозоната поевтиняха силно в началото на седмицата. Книжата на германската "Комерцбанк" (Commerzbank) се сринаха с 11%, а на "Дойче банк" (Deutsche Bank) - с 6,5 на сто. Бундесбанк свика кризисния си екип, който бе създаден по време на финансовата криза от 2008 г. и задачата му е да информира съвета на Бундесбанк и да прави препоръки, но няма правомощия да взема решения. Решенията за еврозоната се вземат от националните надзорни органи за по-малките банки и от Единния надзорен съвет (Single Supervisory Board) на Европейската централна банка (ЕЦБ) за големите. Засега не се планира извънредна среща на съвета за надзор на банковия сектор, посочи източник на Ройтерс, макар колапсът на американската банка да доведе до срив в котировките на европейските банкови институции.

Според източника от надзорната структура засега не се очакват преки последици от фалита на Ес Ви Би за банките в еврозоната, освен ако кризата не се разпространи и до по-големи американски банки. Европейската комисия посочи, че следи развитието на ситуацията. SVB има много ограничено присъствие е ЕС и сме в контакт със съответните компетентни власти, отбеляза говорител на ЕК. Германският регулаторен орган Бафин (BaFin) затвори германския клон на Ес Ви Би, предаде ДПА. Причината е "съществуващата опасност за изпълнението на задълженията към кредиторите". Въпреки това подчерта, че фалитът няма да окаже широки последици върху германския банков сектор.

Разпродажби

Въпреки предприетите правителствени мерки, инвеститорите все още изразяват опасенията си и поемат по пътя на разпродажбите на банкови акции. В началото на седмицата акциите на американската кредитна институция First Republic Bank поевтиняха с близо 65% преди старта на търговията на Уолстрийт, следвайки колапса през уикенда на Signature Bank и фалита в петък на Silicon Valley Bank. First Republic Bank заяви, че има достъп до над 70 милиарда долара неизползвана ликвидност след нова подкрепа от Федералния резерв и голямата американска банка JPMorgan Chase. В неделя главният изпълнителен директор на банката каза, че "капиталовите и ликвидните позиции на First Republic Bank са много силни и нейният капитал остава доста над регулаторния праг за добре капитализирани банки“.Солидна обезценка на извънборсовата търговия бележат и акциите на PacWest Bancorp (с близо 38%), и на Western Alliance Bancorp (с около 28%).Редица малки американски банки понесоха още по-сериозни загуби, въпреки че уверяват клиентите си, че имат достатъчно ликвидност.

Удар по криптото

В дългосрочен план спирането на криптобанкирането може да създаде проблеми за биткойн, най-голямата криптовалута в света, с пазарна стойност от 422 милиарда долара, пише cnbc.Silvergate Exchange Network (SEN) и Signet на Signature бяха платформи за плащане в реално време, които крипто клиентите считаха за основни предложения. И двете позволиха на търговските клиенти да извършват плащания 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, чрез съответните им услуги за незабавен сетълмент.„

Това бяха двете най-приятелски настроени към биткойн банки, които поддържаха лъвския дял от сетълмента за биткойн сделки между търговски контрагенти в САЩ“, пише Майк Брок в публикация в Nostr. Брок е главен изпълнителен директор на TBD в Block, звено, което се фокусира върху криптовалута и децентрализирано финансиране."Сега има много малко възможности за крипто фирмите и индустрията ще бъде лишена от ликвидност, докато не се намесят нови банки“, казват експерти.Майк Бучела, дългогодишен инвеститор и изпълнителен директор в крипто пространството, казва, че мнозина в индустрията се насочват към Mercury и Axos, две други банки, които обслужват стартиращи компании. „В краткосрочен план крипто банкирането в Северна Америка е трудно място“, каза Бучела. „Въпреки това, има дълга опашка от банки-претенденти, които могат да заемат тази свободна ниша.“

Спешно спасяват швейцарска банка

На фoнa нa фaлитa нa двeтe aмepиĸaнcĸи бaнĸи Ѕіlісоn Vаllеу Ваnk и Ѕіgnаturе Ваnk, аĸциитe нa бaнĸaтa Сrеdіt Ѕuіѕѕе, ĸoятo e втopaтa пo гoлeминa в Швeйцapия, дocтигнaxa peĸopднo "дънo" пpи cyтpeшнaтa тъpгoвия във вторник нa фoндoвaтa бopca в Швeйцapия. Цената им се срина с над 8%, cъoбщи Rеutеrѕ. Πpeз пocлeднитe мeceци бaнĸaта ce бopи дa ce възcтaнoви oт пopeдицa oт cĸaндaли. Сrеdіt Ѕuіѕѕе пyблиĸyвa cвoя гoдишeн oтчeт, ĸoйтo oпиcвa cъщecтвeни cлaбocти във финaнcoвия ĸoнтpoл нa ĸpeдитнaтa инcтитyция. Бaнĸaтa cъщo тaĸa oбяви, чe нямa дa изплaщa бoнycи нa cвoя бopд нa диpeĸтopитe cлeд тpyднaтa 2022 г. Тя спешно поиска помощ от Националната банка на Швейцария, а регулаторите ускоряват продажбата й.

Ден по-рано испанската банка Santander и германската Commerzbank преживяха спад на цените на акциите си от над 10%. Книжaтa нa фpeнcĸaтa ВNР Раrіbаѕ пoeвтиняxa c 6,34 нa cтo.Koтиpoвĸитe нa вoдeщитe eвpoпeйcĸи фoндoви бopcи "пoтънaxa" дълбoĸo в чepвeнaтa тepитopия нa фoнa нa пpитecнeниятa, ĸaĸ cътpeceниятa в aмepиĸaнcĸия бaнĸoв ceĸтop мoгaт дa зaceгнaт дpyги пaзapи.В понеделник нa Лoндoнcĸaтa фoндoвa бopca FТЅЕ-100 зaгyби cyтpинтa 1,18 нa cтo, ĸaтo пaднa дo 7656,86 пyнĸтa.B Πapиж индeĸcът CAC 40 ce пoнижи c 3,05 нa cтo, във Фpaнĸфypт DАХ зaгyби 3,3 нa cтo. Индeĸcът нa бopcaтa в Mилaнo Міb "пoтънa" зa чacoвe c 4,63 нa cтo.

Очакват Фед да забави вдигането на лихвите

Колапсът на Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank, както и последвалата разпродажба на акции на регионални банки, поставят Фед пред труден избор - дали да продължи битката си срещу инфлацията, или да отстъпи назад, за да гарантира стабилността на финансовата система. Централната банка ще трябва да вземе решение само след седмица, когато е следващото ѝ заседание за определяне на паричната политика. Хаосът, който се разрази във финансовия сектор през уикенда обаче разклати очакванията на инвеститорите и икономистите за следващите стъпки на Фед."Винаги сме казвали, че единственото нещо, което може да провали плановете на Фед за затягане на паричната политика, е финансова криза. Все още не е ясно дали кризата е предотвратена", казва пред The Wall Street Journal Даян Суонк, главен икономист в KPMG.Фед покачваше рязко лихвените проценти в опит да овладее най-високата за последните четири десетилетия инфлация в САЩ. Цената за заемане на средства се повиши от около нула до над 4.5% само за година.

След няколко последователни покачвания от по 0.75 пр. пункта, банката постепенно забави скоростта до 0.25 пункта през февруари.Затягащият се достъп до финансиране обаче понижи оценките на технологичните компании, а това доведе до фалита на Silicon Valley Bank, която е специализирана в кредитирането на сектора. След събитията от последните дни пазарите предвиждат само малко повишение от четвърт пункт за този месец и понижение до малко над 4.25% до края на годината. Анализаторите на Goldman все още смятат, че Фед ще повиши лихвата си до над 5.25% тази година, но "виждат значителна несигурност" относно пътя на затягането.