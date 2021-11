The Macallan Harmony Collectionе с премиера в София

The Macallan Harmony Collectionе новата лимитирана серия на шотландската дестилерия

Ексклузивната за България премиера беше в The Residence Exclusive Club в София

Дестилерията The Macallan пуска на пазара специална лимитирана серия уиски, вдъхновена от устойчивото развитие и връзката на марката с природата. The Macallan Harmony Collection Rich Cacao - първото издание от серията, която ще излиза всяка година в нова форма, беше представено ексклузивно на колекционерите в България за пръв път на 28 октомври в The Residence Exclusive Club в София.

Rich Cacao е продължение на дългосрочното и продуктивно партньорство на марката с братята Rocaи събира световете на уискито и шоколада в едно изключително преживяване за сетивата. Вдъхновено от посещение в известното ателие за шоколад на Jordi Roca – Casa Cacao в Жирона, Испания, това невероятно сингъл малц уиски е уникално по рода си вкусово преживяване, което комбинира нотки на тъмен шоколад, канела, узрели есенни плодове и пиперливи подправки. Иновативното издание се предлага в кутия, изработена от 100% рециклирани какаови люспи – естествен страничен продукт, който се отделя при изработката на висококачествен шоколад.

Името The Harmony Collection идва от философията на The Macallan за живот в хармония с природата. Лимитираната серия сингъл малц уиски ще даде нов тласък в пътуването на марката към по-устойчиво бъдеще в хармония с природата. The Macallan планира да създаде хибридни опаковки, като комбинира съществуващите възможности с органични отпадъчни материали и така да им вдъхне нов живот.

Колекционери и ценители ще могат да се докоснат до магията на комбинацията от уиски и кафе на The Macallan Harmony Collection Rich Cacao на ексклузивни дегустации в големите градове, а марката и дистрибуторът й за страната Кока-Кола ХБК България обещават още много изненади за любителите на най-колекционираното уиски в света.