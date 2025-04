Тези имоти стават златни до 7 години!

Луксозните и модерните в момента комплекси са един от най-бързо развиващите се формати при марковите недвижими имоти. Всяка година все повече и повече известни марки създават фирмени резиденции в партньорство със строителни инвеститори. А купувачите често са готови да платят 30–40% повече за такива имоти, отколкото за традиционни жилища.

Брандираните недвижимости са отделна категория жилищни имоти, които се разработват с подкрепата на определен бранд. Според агенция ЛонГрад най-голям пазарен дял – 31% заема Marriott International, 10% – Four Seasons, 7% – Hyatt. Има и проекти, възникнали в резултат на сътрудничество между строители и нехотелски марки.

Дизайнерски студия, модни марки, производители на автомобили - всеки се опитва да пробие в този сегмент, без да пести усилия и пари. Versace, Porsche, Armani, Fendi, Nobu, Tonino Lamborghini (Дубай) и Pharrell Williams (Торонто) са само част от новодошлите в хотелския бизнес с богат опит в луксозния сегмент.

Марката отговаря не само за дизайна, архитектурата, оформлението на апартаменти и обществени пространства. Марката отговаря за управлението на отдаването под наем на апартаментния фонд, безопасността и обслужването на жителите и техните гости според високите международни стандарти за 5-звездно хотелско обслужване.

Смята се, че първият брандиран имот е хотел Sherry-Netherland, който отваря врати през 20-те години на миналия век в Ню Йорк. Век по-късно броят на тези имоти, според международния брокер Exotic Property, е нараснал до 500 000.

Глобалното търсене на маркови жилища не показва признаци на забавяне, според последните данни на консултантската компания Savills. Очаква се броят на тези проекти да се увеличи с приблизително 100% през идните 7 години. В момента са завършени 740 проекта, а други 790 се очаква да заработят в 100 страни до 2031 г.

Ползи за купувачите на недвижими имоти в такива проекти:

* Хотелските вериги се грижат за цялата поддръжка на имотите.

* На собствениците се плаща доход, който често е гарантиран.

* Осигурени са различни бонуси, като правото на престой в стотици други хотели от веригата.

„Освен че броят на проектите се увеличава, тяхното географско присъствие също бележи ръст, тъй като операторите и марките активно изследват нови области“, коментира Рико Пиченони, ръководител на Savills Global Residential Development Consultancy. „Предвиждаме, че през идните 5 години 60 нови марки ще навлязат на пазара и индустрията ще се разшири до пет нови региона, включително Румъния и Танзания“, добавя специалистът.

Северна Америка, домът на сектора, беше единственият най-активен регион до 2015 г., когато глобалната активност спадна до под 50%. До края на прогнозния период до 2031 г. се очаква делът на региона да намалее допълнително до 25%.

Очаква се най-силен растеж на сектора през идните 7 години да има ръст от 270% в Близкия изток и Африка. Дубай остава най-активният международен пазар, следван от Маями, Ню Йорк, Пукет и Лондон.

По отношение на лидерите на пазара, Marriott International поддържа първото място от 2002 г., следван от Accor, Four Seasons и Hilton. Сред хотелските марки води The Ritz-Carlton, следван от Four Seasons, St. Реджис и Розууд. Сред нехотелските марки лидер на пазара е YOO.

Хотелските марки все още доминират в сектора, като представляват 81% през 2023 г., като 2/3 от тях са в луксозния сегмент. Проектите, които не са с марката на хотели, представляват 19% от пазара, но Savills очаква този дял да се увеличи до 21% до края на 2024 г.

