Huawei отличи български студенти по програмата Seeds for the Future

Програмата на Huawei Seeds for the Future демонстрира ангажираността на компанията чрез наука, технологии и образование значително да насърчава развитието на технологиите и дигиталната трансформация в България.

На 05 декември в Китайския културен център, Huawei Technologies Bulgaria отличи български студенти, които взеха участие тази година в обучителната програмата Seeds for the Future. Това е водеща световна програма за корпоративна социална отговорност, която предоставя на студентите възможността да натрупат ценен опит в сферата на световния бизнес. Seeds for the future предоставя възможности за обогатяване на дигиталните умения, придобиване на лидерски такива и културен обмен със студенти от целия свят, които ще им бъдат от полва в бъдещето им кариерно развитие.

Гости на събитието бяха г-н Тери Ли, генерален мениджър на Huawei Technologies България, г-жа Андреана Атанасова, председател на Алианса за технологии и иновации (АТИ), г-жа Карина Ангелиева от фондация „Дигитална България” и г-н Хонг Хай, директор на китайския културен център. Те пожелаха успех на младите участници в програмата Seeds for the Future, като в речта си г-н Тери Ли подчерта, че българските студенти са били и продължават да бъдат на първите места по развитие в инфoрмационните и комуникационни технологии.

„Дигиталните умения са една от най-значимите области в образователния сектор, а професионалното им ниво отваря врати към много възможности и сбъдване на много мечти. В Huawei вярваме, че в интелигентното общество на бъдещето, цифровата свързаност ще се превърне в една от най-важните инфраструктури в живота ни. Работим, за да може цифровизацията да достигне всеки аспект от живота ни в бъдеще. А бъдещето не е утре, вдругиден или след няколко години. Бъдещето е сега и то седи пред мен. Всички вие, които тази година отделихте време за нашата обучителна програма, вие сте в основата на дигиталното бъдеще на България.“ , каза пред студентите генералният мениджър на Хуауей Технолоджис България.

Г-жа Андреана Атанасова, председател на АТИ, отбеляза, че „Цифровите технологии са част от нашето ежедневие. Те са в ключов фактор за цифровата трансформация, която повишава ефективността на икономиката и подобрява жизнената среда.”

Пред отличените студенти г-жа Карина Ангелиева разказа как да се сдобият с иновативни и предприемачески умения, които да им бъдат от полза в бъдещето им кариерно развитие. Тя подчерта, че е важно да се учи и да се надграждат знанията през целия живот, включително познанията в областта на ползването и развитието на дигитални технологии и приложения в полза на цялото общество – за възрастните хора, за уязвимите хора, за мечтателите и за иноваторите. „Приложенията на дигитализацията трябва да се усетят от всички нас в борбата с промените в климата, с увеличаване на енергийната ефективност, в увеличаване на сигурността на храните и много други, между които и по-добро здраве и качество на живот.“

Отличените студенти по програмата Seeds For the Future са възпитаници на университети от цялата страна – Варненски икономически университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет по национално и световно стопансвто (УНСС), Медицински университет във Варна, Нов български университет.

По време на събитието, като част от културния обмен и запознаване с китайската култура, беше демонстрирана автентична китайска чаена церемония от Каролин Канледжиан, ученичка в 10 клас в ЧОУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, както и мастър клас по калиграфия.

Ключовата мисия на Huawei е да обогати човешкия живот чрез комуникация. За да осигури взаимосвързаност, компанията твърдо вярва, че науката, технологиите и образованието могат значително да насърчат развитието на обществото и да допринесат за развитието на България.