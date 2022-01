Гранд Хотел Банско с Ultra All Inclusive 24/7 и през зимния сезон

Милена Антова: "Всяко нововъведение трябва да бъде в подходящия момент за да се постигне максимален ефект"

"Изгражда се наистина огромен за българските мащаби СПА център, който ще е с минерална вода и ще разполага с най-модерните съоръжения без аналог засега у нас", казва генералният мениджър на Emirates Apart Residence и верига хотели Гранд хотел Банско по повод изграждането на новия курортно възстановителен център и ваканционен комплекс в разложкото село Баня

- За втора година летния сезон премина под знака на ковид-19, каква е равносметката и може ли да се каже, че вече и туристическия бранш и потребителите са се адаптирали към промените?

Имахме сравнително успешен летен сезон предвид пандемичната обстановка, постоянно променящите се здравни изисквания и ограниченията за клиентите. За първи път миналото лято в „Гранд хотел Банско" заложихме на концепцията - Ultra All Inclusive24/7, която е нова и за курорта като цяло. Нашите гости реагираха добре на тази сравнително нова за България услуга, която обаче е добре позната и развита в съседни държави. Всички се адаптирахме към новите реалности и всеобщото желание е да се намерят гъвкави решения, които да позволят завръщане към нормалния ритъм на живот доколкото това е възможно. Наблюдава се устойчива тенденция към връщане на нивата преди Ковид-19. Този тренд ще продължи и следващото лято, но кога ще достигнем предепидемични нива зависи изцяло от развоя на самата пандемия, лечението на заболяването, предпазните мерки и ваксинацията.

- Прави впечатление, че тази година „Гранд Хотел Банско" е променил изцяло подхода си по отношение на десертите като сте заложили на чуждестранни сладкари, което също не е практика в курорта. Какво Ви накара да търсите изцяло ново виждане?

У нас сладкарството като цяло не е силно развито, особено в хотелиерството. Факт е, че доставчиците и производителите на сладкарски изделия за хотелите имат стандартни артикули като баклави, еклери, кремове, кексове, сладкиши и дребни сладки. Българските клиенти, които са ходили на почивка например в Турция или Гърция знаят какво е един истински десерт. Там сладкарството не е просто задължителна част от менюто, а елемента, който му придава специална добавена стойност.

Десертът винаги носи специално удоволствие, радост и очакване. Дойде моментът да положим повече усилия в тази посока. От реакцията на нашите гости съдя, че те са доволни от резултата.

- Не за първи път се решавате да сте един вид „пионери" при внедряването на нови практики и услуги в курорта. Именно „Гранд Хотел Банско" преди години въведе олинклузив пакетите, как реагираха клиентите сега на Ultra All Inclusive 24/7?

Туризмът както всеки сектор от икономическия живот непрекъснато се развива. Динамиката на процесите в него се ускори от пандемията. Стремим се да въвеждаме добрите практики и да ползваме натрупаното know-how в държавите с дълбоки традиции в туризма. Всяко нововъведение обаче трябва да бъде в подходящия момент за да се постигне максимален ефект.

Нашите гости възприеха положително Ultra All inclusive24/7 пакета, който все още рядко се среща у нас, но пък е добре познат и развит в съседни държави. Освен, че включва три основни хранения и два брънча, денонощно в определени точки в хотела гостите могат да консумират напитки, леки хапки, месни продукти, тестени изделия, супи и сладкиши. Прави впечатление, че гости, които са резервирали стандартни пакети, след като се настанят в хотела, ги сменят на рецепция с Ultra All Inclusive 24/7. Сред първите резервации за зимния сезон бяха наши гости от лятото, които отново залагат на Ultra All Inclusive 24/7.

- Споменахте, че се привлекли чуждестранни сладкари, какво ви накара да заложите на тях?

Сформирахме нов екип сладкари за миналия летен сезон като крайната цел беше да се изгради обновен състав от майстори-готвачи и за основното меню. В него водещи са шеф-готвачи основно от Турция, която както знаем е лидер в All Inclusive сегмента.

В „Гранд Хотел Банско" менюто е съставено от интернационални ястия с тематични вечери посветени на конкретни държави. Няма повторение на блюдата. Дори и презентацията е различна с богато разнообразие от тестени изделия, а десертите са шедьовър. Искаме гостите да получат нещо повече от това, което очакват – наслада за сетивата, релакс, топли спомени и удовлетворение.

- Какво да очакват клиентите на „Гранд Хотел Банско" през зимния сезон?

Решихме да продължим и през зимния сезон с концепцията Ultra All inclusive24/7. Искаме да предоставим различен тип преживяване, в което гостът да има пълната свобода, да разполага с времето си за ски, СПА и каквото прецени без да обвързва плановете си с времето за обяд или вечеря. В лаундж бара, където е една от постоянните точки с храна ,всяка събота има богата вечерна програма с изпълнители на живо.

В допълнение „Гранд Хотел Банско" разполага с един от най-добрите СПА зони в курорта, с цялостна инфраструктура съдържаща всички удобства – фитнес, детски кът, музика на живо, басейн, масажни процедури и други забавления

- Какви са очакванията Ви за зимния сезон?

На базата на запитванията и обратната връзка от партньорите смея да твърдя, че се очертава по-добър сезон в сравнение с предходния 2020/2021. Имаме значителен ръст на запитванията от чужди туроператори. Интерес има и на вътрешния пазар. Предвид навика на българските клиенти да правят резервации в последния момент не бих могла на този етап да заложа процентно съотношение, но съм умерен оптимист. На новогодишните празници хотелът, но и Банско като цяло се радваха на обнадеждаващ интерес.

- Започваме ли по-осезаемо да възвръщаме традиционните за нас пазари?

Да, може да се каже, че ги възстановяваме, но всичко зависи от моментното развитие на пандемичната обстановка. Много е трудно да прогнозираме резервациите и заявките. Започваме постепенно да си връщаме туристите от традиционни за нас регионални пазари като Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Косово и Турция.

- Миналата пролет стана ясно, че сте закупили недовършеното ваканционно селище в село Баня в община Разлог. Въпреки Ковид-19 пандемията обявихте намерения за изграждане на комплекса. Започнахте ли строителна дейност и кога се очаква да заработи?

Курортно възстановителния център и ваканционния комплекс в разложкото село Баня вече са в процес на строеж. Реконструкцията на хотелската част е в ход. Комплексът включва конферентна зала, лоби и лаундж бар, 5 апартхотелски сгради и 13 фамилни къщи с отделни паркоместа. Заложили сме на дизайн с камък и дърво, като покривът на места ще е прозрачен за да влиза естествена светлина. Изгражда се наистина огромен за българските мащаби СПА център, който ще е с минерална вода и ще разполага с най-модерните съоръжения без аналог засега у нас.