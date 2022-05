Дизелът става 4,20 лв. без руски петрол

България ще поиска от ЕК отсрочка за ембаргото

"Лукойл Нефтохим" не може да работи без "Urals", рафинерията доставя до 70% от горивата у нас

Горивата ще поскъпнат с 20-30%, ако в България не влиза руски петрол, изчислиха експерти. След поредното повишение на 4 май, средната цена на дизела у нас е 3,21 лв., а А95 - средно 3 лв. При скок с 30%, ще плащаме за литър съответно 4,17 лв. за нафтата и 3,90 лв. за бензина.

"Суровия петрол и петролните продукти най-вероятно ще скочат с поне 20-30 %. Международните пазари реагират изключително на риска“, коментира Костанца Рангелова от Центъра за изследване на демокрацията пред БТВ. "Да нарушиш верига от доставки, която е градена последните 30-40 години, за шест месеца да изградиш изцяло нови, стабилна и на разумни цени доставки, на мен ми се струва авантюра, особено за Източна Европа“, каза Живодар Терзиев от Петролната и газова асоциацията. Той предупреди, че при мораториум върху руския петрол, горивата у нас ще поскъпнат повече, отколкото в Европа.

Вчера министърът на енергетиката официално съобщи, че България ще поиска отсрочка от Еврокомисията за ембаргото върху руския петрол.

В сряда Еврокомисията предложи нов пакет от санкции срещу Русия, който включва забрана на страните да купуват руски петрол. Мярката се въвежда поетапно в рамките на 6 месеца, като до 8 месеца вносът на петролни продукти трябва да бъде забранен изцяло. По неофициална информация от ЕК, възможно е да се допусне известна гъвкавост за някои страни, които са много зависими от руския нефт. Засега изключение са поискали Унгария, Словакия и Чехия.

България е нa 60% зaвиcимa oт pycĸия пeтpoл. Ако спазим ембаргото, бургаската петролна рафинерия "Лукойл Нефтохим" ще спре да работи, става ясно от изказване на държавния представител в "Лукойл" Красимир Първанов пред Mediapool. 63% от преработения нефт е с руски произход за първото тримесечие на тази година, посочват от "Лукойл Нефтохим“ в отговор до bTV. В момента – 100%, защото предлагането на алтернативи е силно ограничено. "В момента не виждаме реални алтернативи, тъй като на нашия пазар няма предлагане на други сортове нефт. Технически можем да преработваме нефт от Близкия изток и Северна Африка, но това намалява капацитета на рафинерията и реално не сме се опитвали да вдигаме дела на "непроектната" суровина над 50% заради технологични ограничения“, гласи позицията на рафинерията.

Първанов е възложил да се направи анализ за замяна на сегашните между 50% и 60% количества руски петрол "Urals". Обикновено остатъкът се осигурява през борси - от Саудитска Арабия Кувейт и други държави. Ще се провери дали може да се увеличат доставките оттам, но Първанов изрично отбелязва, че технологично нефтопреработвателната рафинерия не може да работи без руски петрол и ако спрат напълно руските доставки, тя най-вероятно ще трябва да спре работа. Ако обаче ембаргото е частично, дори при доставка на 10% руско гориво, "Нефтохим" ще може да продължи да работи.

Според Андрей Делчев, председател на Българската петролна и газова асоциация, бургаската рафинерия в момента доставя около 60-70% от горивото на българския пазарБългарските бензиностанции зареждат масово с гориво от "Лукойл" заради по-ниската цена и по-малките разходи за транспорт. Делчев не е наясно до каква степен са запълнени резервоарите на "Лукойл" и колко дълго рафинерията може да продължи да работи при спрени доставки на руски петрол.

Унгария и Словакия вече излязоха с официални позиции по въпроса.

"Унгария не може да подкрепи предлаганото от ЕС ембарго върху вноса на руски петрол, тъй като това ще разруши енергийната й сигурност", каза министърът на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс. Той допълва, че Унгария не може да подкрепи мерките в сегашния им вид.

Словакия иска 3-годишен преходен период за постепенно отказване от руския петрол, заяви икономическият министър Рихард Сулик.

"Съгласни сме с тези санкции, но заявяваме, че имаме нужда от преходен период докато се адаптираме към ситуацията и осигурим алтернативни източници", посочи Сулик.

Чехия ще подкрепи въвеждането на ембарго, ако й бъде предоставен преходен период от 2-3 години, посочи премиерът Петър Фиала, цитиран от ТАСС.

След съобщението за готвеното ембарго за руския петрол, в сряда сутрин цените на черното злато скочиха c близo 4%.Евpoпeйcĸият copт Бpeнт поскъпна c 3.6% дo 108.8 дoлapa зa бapeл. Aмepиĸaнcĸият лeĸ cypoв пeтpoл WТІ се покачи c 3.7% дo 106.2 дoлapa зa бapeл.